Зеленський призначив Ольгу Кобилинську військовим омбудсманом
В Україні офіційно зʼявився перший в історії військовий омбудсман Ольга Кобилинська
Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Зеленського.
Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) військовим омбудсманом.
На офіційному сайті з'явився відповідний указ президента України.
"Призначити Кобилинську Ольгу Олегівну Військовим омбудсманом", – йдеться в указі №792/2025.
Раніше Кобилянська обіймала посаду уповноваженої президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей.
- 7 серпня Решетилова закликала забрати ТЦК з вулиць - оповіщенням населення має займатися поліція.
