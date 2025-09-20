Співзасновниця "Повернись живим", громадська активістка та правозахисниця: що відомо про новопризначеного військового омбудсмана Ольгу Решетилову

Еспресо розповість, що відомо про першу посадовицю, призначену на цю посаду

Як відомо, військовий омбудсман буде постійним допоміжним органом при президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони – чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Відтак людина на цій посаді розв'язуватиме проблеми, пов’язані з питаннями проходження військової служби, а також розглядатиме скарги й призначатиме перевірки. Окрім того, військовий омбудсман щорічно звітуватиме про свою діяльність президенту України та Верховній раді.

Що відомо про Ольгу Решетилову

Перш за все, до призначення на посаду військового омбудсмана Ольга була уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Починала ж свій шлях вона як редакторка відділу кореспондентської мережі в газеті "День", де працювала близько п’яти років.

Вже у 2014 році стала співзасновницею одного з найбільших фондів підтримки української армії "Повернись живим", в якому відповідала за координацію роботи фонду з силовими структурами та безпосередньо з силами та засобами Антитерористичної операції на сході України (АТО).

Вже за рік жінка залишила фонд та зайнялась журналістськими та громадськими розслідуваннями, а згодом перейшла до Української Гельсінської спілки з прав людини, де працювала менеджеркою проєктів. Однак у вересні 2016 року разом із Марією Томак започаткувала "Медійну ініціативу за права людини" – неурядову організацію, яка займається документуванням злочинів і порушень прав людини через російську агресію.

Приблизно у цей період закінчила з волонтерством через, як сама вона пояснювала, втому, хоча і їздила ще на фронт як журналістка.

Надалі працювала у російському ліберальному виданні "Грани.Ру", яке базується у Франції через заборону на діяльність у РФ.

Приблизно у цей період Ольга їздила до окупованого Росією Криму, а також у Чечню на суди над українськими політв’язнями Карпюком та Клихом, яких утримували з політичних мотивів, розповідала вона в інтерв’ю для The Ukrainians.

Перше призначення, пов’язане з державою, жінка отримала у 2019 році – Кабінет міністрів України обрав її до складу Комісії з визначення голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Після цього, 30 грудня 2024 року, президент України Володимир Зеленський видав Указ про призначення Ольги Решетилової уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей. Ця посада буде останньої перед очоленням Офісу військового омбудсмена.