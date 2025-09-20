Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Співзасновниця "Повернись живим", громадська активістка та правозахисниця: що відомо про новопризначеного військового омбудсмана Ольгу Решетилову
Огляд

Співзасновниця "Повернись живим", громадська активістка та правозахисниця: що відомо про новопризначеного військового омбудсмана Ольгу Решетилову

Володимир Федорович
20 вересня, 2025 субота
16:30
Війна з Росією

Раніше за Указом президента України утворили Офіс військового омбудсмана, а Ольгу Решетилову призначили військовим омбудсманом

Зміст

Еспресо розповість, що відомо про першу посадовицю, призначену на цю посаду

Як відомо, військовий омбудсман буде постійним допоміжним органом при президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони – чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Відтак людина на цій посаді розв'язуватиме проблеми, пов’язані з питаннями проходження військової служби, а також розглядатиме скарги й призначатиме перевірки. Окрім того, військовий омбудсман щорічно звітуватиме про свою діяльність президенту України та Верховній раді. 

Читайте також: Які повноваження матиме військовий омбудсман за новим законом — пояснює Ольга Решетилова

Що відомо про Ольгу Решетилову

Перш за все, до призначення на посаду військового омбудсмана Ольга була уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Починала ж свій шлях вона як редакторка відділу кореспондентської мережі в газеті "День", де працювала близько п’яти років. 

Вже у 2014 році стала співзасновницею одного з найбільших фондів підтримки української армії "Повернись живим", в якому відповідала за координацію роботи фонду з силовими структурами та безпосередньо з силами та засобами Антитерористичної операції на сході України (АТО). 

Вже за рік жінка залишила фонд та зайнялась журналістськими та громадськими розслідуваннями, а згодом перейшла до Української Гельсінської спілки з прав людини, де працювала менеджеркою проєктів. Однак у вересні 2016 року разом із Марією Томак започаткувала "Медійну ініціативу за права людини" – неурядову організацію, яка займається документуванням злочинів і порушень прав людини через російську агресію. 

Приблизно у цей період закінчила з волонтерством через, як сама вона пояснювала, втому, хоча і їздила ще на фронт як журналістка. 

Надалі працювала у російському ліберальному виданні "Грани.Ру", яке базується у Франції через заборону на діяльність у РФ.

Приблизно у цей період Ольга їздила до окупованого Росією Криму, а також у Чечню на суди над українськими політв’язнями Карпюком та Клихом, яких утримували з політичних мотивів, розповідала вона в інтерв’ю для The Ukrainians. 

Перше призначення, пов’язане з державою, жінка отримала у 2019 році – Кабінет міністрів України обрав її до складу Комісії з визначення голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Після цього, 30 грудня 2024 року, президент України Володимир Зеленський видав Указ про призначення Ольги Решетилової уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей. Ця посада буде останньої перед очоленням Офісу військового омбудсмена. 

  • 17 вересня парламент підтримав у другому читанні закон про військового омбудсмана. Він передбачає, що омбудсман здійснюватиме контроль за дотриманням прав військовослужбовців.
  • Народна депутатка Соломія Бобровська заявила, що функціональні обовʼязки уповноваженого з питань прав людини й військового омбудсмана будуть розмежовані.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
20 вересня
17:37
Оновлено
атака дронами, шахед, герань
РФ запустила по Україні ударні безпілотники вдень 20 вересня: в Чернігові пошкоджено транспортну інфраструктуру
17:35
Мадонна у 2025 році
"Назад туди, де все почалося": Мадонна оголосила про реліз нового альбому
17:22
Канада
"Ми ще не готові до цього": міністр фінансів Канади виключив можливість приєднання країни до ЄС
17:21
Путін зі своїми батьками
Батько Путіна мусів одружитися на його матері, після того як вибив їй око: подробиці від Bild
17:06
Від початку доби на фронті відбулось 79 боїв: майже третина з них на Покровському напрямку
16:55
G7
G7 прагне перейти від "поступових" до "рішучих" дій задля завершення війни в Україн, - міністр фінансів Канади Шампань
16:46
видобуток нафти, нафта
Українські дрони зупинили у РФ нафтоперекачувальні станції, якими сировина йде до Новоросійська, - ЗМІ
16:25
Ексклюзив
Прапор США
Вбивство Ірини Заруцької буде використовуватись в політичних іграх у США, - Добрянський
16:23
Ексклюзив
Росія та Білорусь військові навчання
Я не вважаю, що ці навчання просто так припиняться: литовський політик Ауштрявічюс про військові навчання у Білорусі "Захід -2025"
16:17
Марія Берлінська Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Берлінська: аби змусити Москву до "перемир'я" нам слід знищувати щомісяця по 35 тисяч ворогів, а не по 15 тисяч як зараз
16:06
Аналітика
Бійці 105-ї бригади ТрО знищили російський БПЛА "Герань-2" на Харківщині
Як Україні протистояти нарощуванню Росією дронових ударів
16:01
OPINION
Про убивство українки в США та історію з книгою про голоси BLM
15:42
Пентагон
Пентагон вимагає, щоб акредитовані журналісти погоджували матеріали перед публікацією
15:02
Дональд Трамп
Трамп: американські війська втретє атакували човен з наркотиками
14:55
Володимир Зеленський
"Припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки": Зеленський припустив, що фінального договору про закінчення війни може не бути
14:30
Ексклюзив
НАТО
Якщо Путін вдарить кінетично проти Польщі та Балтії - це робить Україну частиною НАТО, - польський політик Кульпа
14:02
Ексклюзив
Нафта
В Європі найбільше російську нафту купує Франція, а ми говоримо все про Угорщину та Словаччину, - дипломат Левченко
14:01
вибухи вночі
Зеленський: Куп'янськ зачищають від російських підрозділів
14:01
OPINION
Невже Сирія укладе з Ізраїлем пакт про безпеку
13:33
У британському Бірмінгемі сталася стрілянина у нічному клубі: є поранені
13:16
Гендиректор російського АТ "НВК "Хімпромінжиніринг" Олександр Тюнін
Знайдено мертвим керівника єдиного у РФ виробництва вуглецевого волокна, з якого виготовляють "шахеди"
12:40
Ексклюзив
ЄС-Китай
Європа має серйозні важелі тиску на рішення Китаю щодо російсько-української війни, - економіст Пендзин
12:37
аеропорт, Велика Британія, транспорт
Кібератака порушила роботу низки європейських аеропортів: що відомо
12:29
"Едельвейси" показали, як готуються до боїв молоді добровольці
В Україні буде створено окремі штурмові війська, через 10 днів все має працювати, - Зеленський
12:06
OPINION
МіГи в Естонії. Як це впливатиме на нашу війну?
11:42
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа анонсувала нові санкції проти Росії, а Польща підіймала літаки в повітря після чергової атаки РФ по Україні. Акценти світових ЗМІ 20 серпня
11:39
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Зараз ми будемо спостерігати розвиток битви за Костянтинівку, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченко
11:11
Огляд
бронетранспортер Bastion
Розробляли для Африки, використовують в Україні: що таке бронетранспортери VLRA Bastion і чому їх так довго везли
11:02
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Дніпровщині та Хмельниччині загинули люди, у низці областей є пошкодження
10:28
Ексклюзив
шенгенська віза шенген
Треба максимально зменшити отримання росіянами віз до країн ЄС, - депутат Європарламенту Ауштрявічюс
10:19
вогонь, полум'я, пожежа
Українські військові уразили Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ у Росії
10:10
Ексклюзив
путін трамп
Трамп зробив Путіна господарем війни, - польський політик Кульпа
10:01
OPINION
НАТО перед викликом Росії: час відповісти
09:38
сили ППО
Сили ППО знешкодили 552 БПЛА і 31 ракету, якими РФ атакувала Україну
09:24
Ексклюзив
Вільям Тейлор
Масштаби підтримки України зростуть у рази, - американський дипломат Тейлор
09:23
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала винищувачі через атаку РФ на Україну
08:58
OPINION
Російські літаки у небі Естонії – це продовження випробування НАТО
08:25
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 165 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 50 штурмів
08:14
OPINION
Відставка Козака і російські дрони в Польщі - багатовекторна інформаційна операція Кремля
08:12
Дональд Трамп
Трамп проведе зустріч з Ердоганом у Білому домі: про що говоритимуть
Більше новин
