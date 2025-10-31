Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Зеленський: у росіян є ще можливість задіяти до шести пострілів ракети "Орєшник"

Марія Науменко
31 жовтня, 2025 п'ятниця
14:58
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у РФ на озброєнні залишилося до шести балістичних ракет "Орєшник", здатних долати відстань до 5 тис. км

Зміст

Про це він заявив під час брифінгу за підсумками наради щодо санкцій на компанії РФ.

"У росіян є ще можливість задіяти до шести пострілів ракети "Орєшник", - зазначив Зеленський.

За словами президента, одна з таких ракет уже була застосована російською армією, а ще кілька готові до можливого використання. 

"Один (постріл - ред.) вони застосували, ми вважаємо, що десь є ще два постріли. Що тут важливо, вони хочуть розміщення "Орєшника" в Білорусі. Ми розуміємо, у них приблизно радіус дії 5 тис. км і є мертва зона 700 км. Європейцям, особливо східній Європі треба звернути на це увагу", - попередив він.

Читайте також: "Рубеж", "Орєшник", "Кедр" – що відомо про новітню російську ракету, якою обстріляли Дніпро

Зеленський також повідомив, що Україна передала міжнародним партнерам список із 25 російських виробників, які залучені до розробки та виробництва "Орєшників". Ці компанії досі не перебувають під санкціями, тому українська сторона закликає до їх негайного обмеження.

У Службі зовнішньої розвідки України уточнили, що цього року у Росії було виготовлено до трьох таких ракет, а загалом заплановано виробництво до шести одиниць щороку.

  • Голова СБУ Василь Малюк під час брифінгу заявив, що СБУ, ГУР і Служба зовнішньої розвідки України провели секретну операцію на території Росії, під час якої знищили одну з трьох балістичних ракет "Орєшник".
