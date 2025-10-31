Зеленський: у росіян є ще можливість задіяти до шести пострілів ракети "Орєшник"
Президент України Володимир Зеленський розповів, що у РФ на озброєнні залишилося до шести балістичних ракет "Орєшник", здатних долати відстань до 5 тис. км
Про це він заявив під час брифінгу за підсумками наради щодо санкцій на компанії РФ.
"У росіян є ще можливість задіяти до шести пострілів ракети "Орєшник", - зазначив Зеленський.
За словами президента, одна з таких ракет уже була застосована російською армією, а ще кілька готові до можливого використання.
"Один (постріл - ред.) вони застосували, ми вважаємо, що десь є ще два постріли. Що тут важливо, вони хочуть розміщення "Орєшника" в Білорусі. Ми розуміємо, у них приблизно радіус дії 5 тис. км і є мертва зона 700 км. Європейцям, особливо східній Європі треба звернути на це увагу", - попередив він.
Читайте також: "Рубеж", "Орєшник", "Кедр" – що відомо про новітню російську ракету, якою обстріляли Дніпро
Зеленський також повідомив, що Україна передала міжнародним партнерам список із 25 російських виробників, які залучені до розробки та виробництва "Орєшників". Ці компанії досі не перебувають під санкціями, тому українська сторона закликає до їх негайного обмеження.
У Службі зовнішньої розвідки України уточнили, що цього року у Росії було виготовлено до трьох таких ракет, а загалом заплановано виробництво до шести одиниць щороку.
- Голова СБУ Василь Малюк під час брифінгу заявив, що СБУ, ГУР і Служба зовнішньої розвідки України провели секретну операцію на території Росії, під час якої знищили одну з трьох балістичних ракет "Орєшник".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.67 Купівля 41.67Продаж 42.14
- EUR Купівля 48.23Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе