Зеленський: від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків
Президент України Володимир Зеленський 3 березня заявив, що українські військові від початку лютого 2024 року знищили 15 військових літаків Росії
Про це він заявив під час вечірнього звернення.
"Нам вдалося тільки за цей тиждень збити сім російських військових літаків. Саме тих, які скидають ці бомби та вбивають. Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків", - йдеться у повідомленні.
Президент назвав такі втрати Росії "правильною динамікою".
За словами Зеленського, якщо буде більше можливостей збивати російську авіацію та знищувати російську логістику на тимчасово окупованих територіях, то більше українських життів буде врятовано.
- Нещодавно речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни не припиняють "м'ясні авіаційні атаки", тому частіше попадатимуть в зону ураження української ППО.
- Також, за його словами, Повітряні сили України отримали додаткові інструменти для протидії російської агресії. Це змушує ворожі сили не почуватися в небі так вільно, як раніше.
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