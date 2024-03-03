Зеленський: від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

"Нам вдалося тільки за цей тиждень збити сім російських військових літаків. Саме тих, які скидають ці бомби та вбивають. Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків", - йдеться у повідомленні.

Президент назвав такі втрати Росії "правильною динамікою".

За словами Зеленського, якщо буде більше можливостей збивати російську авіацію та знищувати російську логістику на тимчасово окупованих територіях, то більше українських життів буде врятовано.