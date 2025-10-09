Зеленський: Вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін

Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

"На відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти. Безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна разом із партнерами створює умови для примусу Росії до миру.

"І це буде. Ми підтримуємо всі глобальні дипломатичні зусилля заради миру на Близькому Сході й дуже розраховуємо, що справедливий тиск на Росію призведе до миру і для України, і для всього нашого регіону. Важливо, щоб лідерство Сполучених Штатів Америки працювало й надалі", - наголосив Зеленський.