Зеленський: Вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність примусу РФ до миру, оскільки навіть ХАМАС виявився більш договороспроможним за російського диктатора Володимира Путіна
Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.
"На відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти. Безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україна разом із партнерами створює умови для примусу Росії до миру.
"І це буде. Ми підтримуємо всі глобальні дипломатичні зусилля заради миру на Близькому Сході й дуже розраховуємо, що справедливий тиск на Росію призведе до миру і для України, і для всього нашого регіону. Важливо, щоб лідерство Сполучених Штатів Америки працювало й надалі", - наголосив Зеленський.
- 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо першого етапу мирної угоди, який передбачає оперативне звільнення всіх заручників.
- Пізніше Трамп повідомив, що він разом із командою поїде до Єгипту, де відбудеться офіційне підписання мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС.
