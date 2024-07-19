Зеленський запросив до співпраці британських зброярів
Президент України Володимир Зеленський обговорив перспективи спільного виробництва зброї із представниками британських оборонних компаній
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.
Володимир Зеленський зустрівся з топменеджерами провідних британських оборонних компаній у межах візиту до Великої Британії.
Під час зустрічі йшлося про перспективи спільного виробництва боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, а також ремонт і обслуговування військової техніки, яку Велика Британія передала нашій країні.
Зеленський зазначив, що Україна суттєво збільшила власне виробництво боєприпасів та озброєння й зацікавлена в міжнародній кооперації. І запросив британські оборонні компанії до роботи на українському ринку та співпраці з вітчизняними підприємствами. Також він подякував Сполученому Королівству за підтримку України, зокрема за те, що вона стала першою європейською країною, яка надала Києву летальну зброю, танки й далекобійну зброю.
На зустрічі були присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, міністр з питань бізнесу та торгівлі Джонатан Рейнольдс, а також представники компаній ADS, UK Export Finance, BAE Systems, Thales UK, MBDA, KBR, Babcock.
- Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 липня, прибув до Великої Британії. Сьогодні, 19 липня, він візьме участь у позачерговому засіданні британського кабінету міністрів
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