Зеленський запросив до співпраці британських зброярів

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Володимир Зеленський зустрівся з топменеджерами провідних британських оборонних компаній у межах візиту до Великої Британії.

Під час зустрічі йшлося про перспективи спільного виробництва боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, а також ремонт і обслуговування військової техніки, яку Велика Британія передала нашій країні.

Зеленський зазначив, що Україна суттєво збільшила власне виробництво боєприпасів та озброєння й зацікавлена в міжнародній кооперації. І запросив британські оборонні компанії до роботи на українському ринку та співпраці з вітчизняними підприємствами. Також він подякував Сполученому Королівству за підтримку України, зокрема за те, що вона стала першою європейською країною, яка надала Києву летальну зброю, танки й далекобійну зброю.

На зустрічі були присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, міністр з питань бізнесу та торгівлі Джонатан Рейнольдс, а також представники компаній ADS, UK Export Finance, BAE Systems, Thales UK, MBDA, KBR, Babcock.