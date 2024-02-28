Зеленський про заяви Макрона щодо розміщення іноземних військ: ми домовилися обговорити ідеї посилення України

Про це Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою.

За словами Зеленського, у березні він планує зустрітись з Емманюелем Макроном. Поки президент України не може дати розгорнутий коментар щодо розміщення в Україні західних військ.

"Я не був на тому саміті (прим. - в Парижі). Він (прим. - Макрон) сказав, що він поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну. І він сказав, що поділиться зі мною інформацією коли прибуде в Україну. Він буде тут в середині березня. Але найважливіше, що потрібно зрозуміти, коли ми ділимося різними ініціативами, то всі вони як 1-й, 2-й, 3-й, 4-й крок. А перший крок - це захистити та залишитися сильними. Це важливо. Тому що зараз в нас є запитання щодо пакетів допомоги з нашими європейськими партнерами та США", - сказав Володимир Зеленський.