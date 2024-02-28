Зеленський про заяви Макрона щодо розміщення іноземних військ: ми домовилися обговорити ідеї посилення України
У середу, 28 лютого, президент Володимир Зеленський відреагував на ідею французького лідера Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні
Про це Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою.
За словами Зеленського, у березні він планує зустрітись з Емманюелем Макроном. Поки президент України не може дати розгорнутий коментар щодо розміщення в Україні західних військ.
"Я не був на тому саміті (прим. - в Парижі). Він (прим. - Макрон) сказав, що він поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну. І він сказав, що поділиться зі мною інформацією коли прибуде в Україну. Він буде тут в середині березня. Але найважливіше, що потрібно зрозуміти, коли ми ділимося різними ініціативами, то всі вони як 1-й, 2-й, 3-й, 4-й крок. А перший крок - це захистити та залишитися сильними. Це важливо. Тому що зараз в нас є запитання щодо пакетів допомоги з нашими європейськими партнерами та США", - сказав Володимир Зеленський.
- 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
- Після завершення конференції президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
- Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а у Росії назвали такий крок оголошенням війни.
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