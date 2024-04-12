Згурець пояснив, чому Defense Express назвав найновішу ракету Х-69 небезпечнішою за "Кинджал", якою РФ вдарила по Трипільській ТЕС

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Коли ми говоримо про ситуацію з Трипільською ТЕС, то дійсно на порталі Defense Express ми надали аналіз того, що є висока ймовірність використання противником крилатої ракети Х-69. Про це свідчать уламки, про ці уламки нам повідомили фахівці, які працювали в зоні ТЕС. У чому особливість цієї ракети і які є ризики? На порталі ми написали, що ця ракета небезпечніша за "Кинджал". Ця назва критикувалася, але спробую пояснити.

Крилата ракета Х-69 має дальність близько 400 км, хоча раніше вважалось, що її дальність є в межах 290-300 км. Вона може використовуватися з літаків фронтової авіації, зокрема Су-35, Су-34. Якщо Х-101 використовується зі стратегічних бомбардувальників і можна визначити попередній час, то значна кількість Су-35 за умови, якщо Х-69 буде виготовлятися більш масово, створює для противника більшу можливість використання цих крилатих ракет", - зазначив Згурець.

За словами військового експерта, ракета Х-69 має нижчий рівень польоту, в межах 20 метрів, але ми поки що не можемо однозначно стверджувати це. Розуміємо, що це набагато менше, ніж висота польоту ракети Х-101.

"Це збільшує вимоги для нашої ППО. Тобто ми можемо говорити, що ворог проти Трипільської ТЕС використав нову крилату ракету Х-69, вона виявилася достатньо точною. Чекаємо на підтвердження й додаткові дані про уламки цієї ракети", - додав Згурець.