Згурець про постачання балістичних ракет із КНДР до РФ: немає підтвердження, що це буде масово
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що обсяги постачання північнокорейських ракет до РФ невідомі, хоча американська сторона говорила, що КНДР передала Росії декілька пускових і декілька десятків цих ракет
Про це він розказав в етері Еспресо.
"Американська сторона з посиланням на Білий дім повідомляла, що в масованих атаках 29 грудня і 2 січня ворог використовував північнокорейські ракети. Такі уламки були знайдені у Харкові, вони зараз аналізуються. Також є уламки у відкритому полі поблизу Запоріжжя. Обсяги постачання цих ракет до РФ невідомі, хоча американська сторона говорила, що передали декілька пускових і декілька десятків ракет", - прокоментував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.
За його словами, ці ракети є певною копією балістичних ракет "Іскандер" з дальністю до 600 км.
"Коли ми говоримо про виріб під індексом KN-23, то я можу спиратися на розмови з фахівцями, що ці ракети збиваються нашими ППО, але для цього треба використовувати системи Patriot, SAMP/T, тобто фактично це може збільшити навантаження на нашу ППО. Але немає підтвердження, що ці поставки будуть масовими. Коли ми говорили раніше про постачання артбоєприпасів з КНДР, то ми мали багато цікавих підтверджень, що ці боєприпаси є неякісними та неточними. Але у будь-якому разі навіть за їхньої неточності все одно це є певною загрозою, яка примушує наших партнерів по-іншому подивитися на підтримку України в більшому масштабі. Очікуємо засідання Ради Безпеки ООН з цього питання, а також подальшої допомоги Україні, насамперед нашій ППО", - зауважив військовий експерт.
- SW повідомив, що після масованої атаки 2 січня росіяни продовжуватимуть експериментувати, аби пристосуватися до можливостей української ППО.
- Мобільні вогневі групи протиповітряної оборони України мають достатньо ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів, щоб відбити кілька потужних атак Росії. Потім Україна потребуватиме додаткової допомоги Заходу. Проте така ситуація є ординарною.
- Юрій Ігнат заявив, що станом на п'ятницю, 5 січня, Повітряні сили ЗСУ не можуть підтвердити використання Росією ракет від Північної Кореї.
- Також постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що члени Радбезу ООН збираються обговорити постачання Росії балістичних ракет від КНДР
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