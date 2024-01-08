Згурець про постачання балістичних ракет із КНДР до РФ: немає підтвердження, що це буде масово

Про це він розказав в етері Еспресо.

"Американська сторона з посиланням на Білий дім повідомляла, що в масованих атаках 29 грудня і 2 січня ворог використовував північнокорейські ракети. Такі уламки були знайдені у Харкові, вони зараз аналізуються. Також є уламки у відкритому полі поблизу Запоріжжя. Обсяги постачання цих ракет до РФ невідомі, хоча американська сторона говорила, що передали декілька пускових і декілька десятків ракет", - прокоментував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

За його словами, ці ракети є певною копією балістичних ракет "Іскандер" з дальністю до 600 км.

"Коли ми говоримо про виріб під індексом KN-23, то я можу спиратися на розмови з фахівцями, що ці ракети збиваються нашими ППО, але для цього треба використовувати системи Patriot, SAMP/T, тобто фактично це може збільшити навантаження на нашу ППО. Але немає підтвердження, що ці поставки будуть масовими. Коли ми говорили раніше про постачання артбоєприпасів з КНДР, то ми мали багато цікавих підтверджень, що ці боєприпаси є неякісними та неточними. Але у будь-якому разі навіть за їхньої неточності все одно це є певною загрозою, яка примушує наших партнерів по-іншому подивитися на підтримку України в більшому масштабі. Очікуємо засідання Ради Безпеки ООН з цього питання, а також подальшої допомоги Україні, насамперед нашій ППО", - зауважив військовий експерт.