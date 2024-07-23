Згурець розповів, якими мають бути основні цілі України й партнерів у час "втоми від війни"
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що в основі української стратегії можливих перемовин має бути стійкість оборони й розуміння тривалої війни
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми розуміємо, що зараз оці політичні оцінки різних сторін починають домінувати в інформаційному просторі, всі начебто з одного боку втомилися від бойових дій, але ми розуміємо, що стомлення не означає те, що треба йти на поступки ворогу, який має на меті знищення незалежності нашої країни як такої", - пояснює Згурець.
За його словами, якщо політичні цілі противника не змінюються, то чому вони мають змінюватися в України та наших партнерів.
"Треба забезпечити стійкість оборони й пошук варіантів ведення бойових дій коли війна на виснаження є більш руйнівною для противника, аніж для нас самих. Ми розуміємо, що зараз європейці будуть дивитися на політику американців, як буде діяти Трамп в цій ситуації. Поки що чітко спрогнозувати дії адміністрації Трампа, якщо він переможе на виборах достатньо складно. Можуть бути різні рішення, але у будь-якому разі, навіть візьмемо найгірший варіант з притискання до переговорів, обмеження військової допомоги - це зовсім не означає, що це примусить українську сторону однозначно піти на такі поступки. Тому якраз розуміння того, що війна триватиме певний час, думаю, що мова йде про роки - це те, що має бути в основі нашої стратегії з опорою на можливості переговорів, про це говорив Зеленський", - наголосив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express і додав, що перемовинам мають передувати умови прийнятні для нас.
- Раніше стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна зможе "вистояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному плані" без підтримки США.
- У Державному департаменті заявили, що коли США ведуть перемовини з міжнародними партнерами і союзниками в контексті питань глобальної безпеки, Україна залишається однією з найважливіших тем.
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