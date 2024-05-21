Жінки-медики й жінки-фармацевти відтепер не зможуть працевлаштуватися, не ставши на військовий облік

Відповідні зміни внесені постановою Кабміну від 16 травня №563, – повідомляє "Судово-юридична газета".

Відповідно до змін, тепер усі жінки-медики мусять стати на військовий облік. Без цього вони не зможуть працевлаштуватися.

Виключена норма раніше передбачала, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних чи міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Непрацевлаштовані жінки мають самостійно прибути до відповідного районного чи міського ТЦК та стати на військовий облік військовозобов’язаних.

Читайте також: Чи потрібен жінкам Резерв+, що означає статус "у розшуку": в Міноборони відповіли на поширені запитання щодо застосунку

При цьому залишилися чинними норми, згідно з якими керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють відповідним ТЦК про жінок, які працюють у зазначених органах, на підприємствах, в установах та організаціях, здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку у районних (міських) ТЦК.

Інших жінок, які мають спеціальність і професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони, придатних до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруть на військовий облік військовозобов’язаних за їхнім бажанням.