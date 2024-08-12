Журналісти оприлюднили супутникові знімки руйнувань на газовимірювальній станції в Курській області
За даними супутникових знімків, оприлюднених Радіо Свобода, станція "Суджа" зазнала значних пошкоджень, частина з яких з’явилася між 9 і 10 серпня та 10 й 11 серпня
Про це інформує російська служба Радіо Свобода.
Знімки, зроблені 11 серпня, свідчать про майже повне руйнування адміністративної будівлі станції, а також одного з майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання.
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Ці факти суперечать заяві російського Газпрому, який 12 серпня стверджував про продовження постачання газу до Європи через станцію "Суджа" у звичайному обсязі.
Крім того, оприлюднено новий супутниковий знімок міжнародного пункту пропуску "Суджа", який був зруйнований в перший день українського наступу на Курську область. Фото зроблене 11 серпня.
Сам пункт пропуску охоронявся солдатами-строковиками, десятки з яких були взяті в полон.
Що відомо про події в Курській області
У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.
7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".
8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".
The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.
У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.
10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції
11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.
У понеділок, 12 серпня, тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині.
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