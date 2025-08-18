Зима-весна 2026 року - наступне вікно переговорних можливостей, - Денисенко

Таку думку висловив гість студії Slawa TV доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко в етері Еспресо.

"Я слабо вірю у швидке закінчення війни, тому що сьогодні, 18 серпня, Володимир Зеленський скаже про те, що ми не погоджуємося на ті умови, які зараз озвучувалися в пресі. А після відбуватиметься продовження війни. Не вірю, що найближчим часом буде підписано якийсь реалістичний мирний договір, хоча я дуже б хотів помилятися. Якщо ми йдемо за цим сценарієм, то наступне вікно переговорних можливостей з'являється у період зима-весна 2026 року, і це буде відбуватися в результаті переговорів США та Китаю, де частиною фіналізації цих переговорів стане питання війни України й Росії", - зауважив Вадим Денисенко.

Політолог додав, що сьогодні ключова тема, яка буде обговорюватися Зеленським і Трампом, - російські пропозиції, а саме вихід з Донбасу. Українська сторона вже чітко заявила, що не буде виходити з цих територій. Відтак ми входимо у невідоме поле, тому що не розуміємо, як далі себе поводитиме Трамп.

"Я не вірю, що Україна може погодитися на вихід з Донбасу. Але головна загроза – Трамп може сказати, що тоді США припиняють продаж зброї й, можливо, навіть передачу розвідувальних даних. Якщо це стається, то буде величезною проблемою, якщо не катастрофою для України. Тому наша головна задача – досягти того, щоб саме такої реакції у Трампа не було", - резюмував Денисенко.

