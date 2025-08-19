"Значний крок до завершення війни": Зеленський про перемовини у Вашингтоні
За результатами перемовин, які відбулися 18 серпня у Вашингтоні, Україна разом із партнерами працює над конкретним наповненням гарантій безпеки
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 19 серпня в Telegram.
"Учора відбулися важливі переговори у Вашингтоні з президентом США та європейськими лідерами. Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей", - написав він.
За його словами, нині триває робота над конкретними механізмами гарантій безпеки.
Сьогодні триває координація на рівні лідерів, заплановані обговорення та підготовка відповідних форматів, і завтра робота також буде продовжена. Радники з питань нацбезпеки залишаються в постійному контакті.
"Гарантії безпеки будуть", - наголосив президент і подякував усім партнерам за рішучість і підтримку.
- 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.
- За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
- Президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами телефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.
