"Значний крок до завершення війни": Зеленський про перемовини у Вашингтоні

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 19 серпня в Telegram.

"Учора відбулися важливі переговори у Вашингтоні з президентом США та європейськими лідерами. Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей", - написав він.

За його словами, нині триває робота над конкретними механізмами гарантій безпеки.

Сьогодні триває координація на рівні лідерів, заплановані обговорення та підготовка відповідних форматів, і завтра робота також буде продовжена. Радники з питань нацбезпеки залишаються в постійному контакті.

"Гарантії безпеки будуть", - наголосив президент і подякував усім партнерам за рішучість і підтримку.