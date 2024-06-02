Значну частину відео про конфлікти з військовими ЗСУ та працівниками ТЦК знімають росіяни на ТОТ, - Сухопутні війська

Про це війська повідомили у Telegram.

У Сухопутних військах зокрема розповіли, що отримують дані про організацію зйомок таких відео на тимчасово окупованих територіях України: "Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з "місцевими жителями".

Для такого контенту імітують побиття, також на кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами та з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Росіяни використовують нейтральні локації, які важко визначити, кажуть у військах.

"Одночасно з цим, самі відео поширюються у поганій якості - це також імітація "природності". Раніше ворожі фахівці використовували більш професійний монтаж і не досягали результату, а отже - противник удосконалюється", - йдеться у повідомленні.

Окрім імітації конфліктів готуються відео про військовослужбовців ТЦК, які вживають спиртні напої, наркотики, перебувають у закладах харчування та в супроводі жінок.

У Сухопутних військах наголосили, що за останній час у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули активного поширення.

"Підкреслюємо, що усі справжні ситуації, які мають місце - ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку. Проте ми зобов'язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців ЗСУ маніпулює ворог", - додають військові.