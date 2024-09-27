ЗСУ готові до операції у Вугледарі, рішення командування може бути неочікуваним для ворога, - генерал Маломуж 

Про це повідомив генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері телеканалу "Еспресо".

"В першу чергу ми орієнтуємося, що Вугледар є дійсно важливим логістичним і оборонним центром, який має тактичне значення для наших перспектив. Це стосується як можливого наступу ворога в напрямку Донбасу, так і утримання логістичного шляху для забезпечення угрупувань Донеччини та Запоріжжя. Це альтернативний шлях Кримському, у випадку знищення Кримського мосту і паромних переправ. Він може бути одним з альтернативних, поряд із тим, який йде з Маріуполя на Токмак, тобто безпосередньо через Запорізьку область. Тому ворог ставить завдання з захоплення цього центру, щоб зайти з флангів до Покровська, а далі замикаючи наше угрупування у Вугледарі та в ряді інших військових частин, просуватись по Донецькій області. Але ми маємо інформацію про його стратегію. Зрозуміло, що він намагається зараз оточити нашу 72-гу бригаду і ряд підрозділів у Вугледарі", - сказав він.

За його словами, ЗСУ мають укріплені позиції та висоти на цьому напрямку, які дають переваги, але ворог має кількісну і вогневу перевагу.

"Це надзвичайно складна ситуація, тому противник поступово просувається в плані охоплення Вугледару. Але якщо говорити про перспективи, то ми оцінюємо ці загрози та розглядаємо два сценарії. Перший і головний, який розглядає командування, це завдавати ударів з флангів ворогу, який заходить з різних сторін Вугледару. Це може дуже ефективно знецінити його перспективу. Це той формат, який забезпечить ЗСУ розблокування можливостей дій ворога, оточення Вугледару", - зазначив Маломуж.

Другий сценарій — відхід ЗСУ з самого Вугледару, якщо не буде змоги згрупувати достатню кількість вогневих засобів і сил, каже генерал: "Це крайній варіант, який передбачає тримати позиції, знищувати резерви ворога і продовжувати захисні позиції на нових секторах оборони за Вугледаром. Це інженерні укріпрайони, які забезпечать захист на нових позиціях для підтягнутих підрозділів, і тих що вийдуть з оточеного Вугледару.Але це другий сценарій. Поки ми розглядаємо, що Вугледар стоїть, ми готові до операції. Командування не розкриває суть операції, і це правильно. Можливо, буде неочікуване рішення для ворога в цьому секторі. Сподіваємося, що утримаємо позиції та зможемо нанести контрудари по ворожих силах, які наступають", - резюмував він.