ЗСУ відбили, імовірно, найбільший танковий штурм біля Авдіївки з початку повномасштабної війни, - Forbes
У суботу, 30 березня, російська армія розпочала, можливо, одну із найбільш масштабних танкових атак з початку повномасштабного вторгнення в Україну - росіяни втратили у бою третину своїх танків
Про це повідомляє Forbes із посиланням на джерела у ЗСУ.
Зазначається, що за кілька тижнів до штурму росіянам, очевидно, не вистачало транспортних засобів після того, як втратили сотні з них під час захоплення Авдіївки ще в середині лютого. Тому окупанти здебільшого розгорнули піхоту для наступу на захід від міста.
Останніми днями ситуація змінилася. Тридцять шість танків і 12 бойових машин БМП 6-го танкового полку російської армії, що входив до складу 90-ї танкової дивізії, атакували вздовж дороги, що тягнеться від окупованого Росією Тоненького до західнішого підконтрольного Україні села Уманське.
Українська 25-та бригада помітила колону з 48 машин і вдарила по ній, уразивши 12 танків і 8 БМП.
Наступного дня після штурму Центр оборонних стратегій описав бої навколо Тоненьке як "позиційні", тобто жодна сторона значно не просунулась.
"Те, що українці могли перемогти таку велику та добре озброєну російську силу, свідчить про іншу тенденцію: попри нестачу боєприпасів, українські бригади все ще здатні встановити жорстку оборону — часто за допомогою комбінації мін, артилерії, протитанкових ракет і БПЛА", - пише видання.
- Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка розповів, що на Авдіївському напрямку РФ застосовує тактику малих груп, намагаючись просунутись.
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