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ЗСУ зупинили спробу росіян просунутися в районі Стариці на Харківщині, - Генштаб

31 травня, 2024 п'ятниця
02:05
Війна з Росією ЗСУ

Оборонна операція наших військ триває, найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 30 травня.

Протягом доби, 30 травня, на фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках Донецької області.

"Протягом доби противник завдав по території України масований ракетно-авіаційний удар, застосувавши 19 ракет різних типів, два ракетних удари (із використанням трьох ракет), 52 авіаційні удари (зокрема 74 КАБами), застосував 554 дрони-камікадзе та здійснив понад 2980 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

  • На Харківському напрямку протягом доби відбулися 2 бойові зіткнення. Спроба противника просунутися в районі населеного пункту Стариця була зупинена рішучими діями українських захисників. 
  • На Куп’янському напрямку противник 9 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Відбито 6 штурмових дій окупантів у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, М’ясожарівка та Дружелюбівка. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На даний час продовжуються бої поблизу Дружелюбівки, Андріївки та Іванівки.
  • На Лиманському напрямку наші воїни відбили спробу РФ атакувати позиції у Серебрянському лісі. Ситуація під контролем Сил оборони.
  • На Сіверському напрямку кількість атак агресора за сьогодні зросла до 11. Наші захисники зупинили 8 штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Роздолівки. Водночас у зазначених районах ще тривають три боєзіткнення. Втрат позицій не допущено.
  • На Краматорському напрямку відбулося 9 бойових зіткнень. Захисниками України відбито 8 спроб російських окупантів атакувати поблизу населених пунктів Калинівка, Білогорівка, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр. Ситуація напружена. Наші підрозділи проводять активні заходи для посилення стійкості оборони.
  • На Торецькому напрямку зупинено атаку окупантів від Зайцевого в бік Курдюмівки, втрат позицій тут також не допущено.
  • На Покровському напрямку російські загарбники здійснювали 21 спробу відтіснити наших захисників із займаних позицій. Не мали успіху 9 атак противника з району населеного пункту Очеретине. Крім того, наші воїни відбили вісім штурмів поблизу Сокола, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Уманського. Ще по два бойові зіткнення продовжуються неподалік від Сокола й Очеретиного.
  • На Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою. З початку доби підрозділи Сил оборони ставали на заваді 21 атаці ворога. Успішно відбито 17 штурмових дій поблизу Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного. Водночас противник не полишає спроб протиснути наші оборонні рубежі в районі Красногорівки, де відбуваються ще чотири бойові зіткнення. Ситуація під контролем наших військ.
  • На Времівському напрямку відбулося 5 боєзіткнень. З них 4 ворожі штурми захлинулися в районах Урожайного та Старомайорського. Триває відбиття ще однієї російської атаки поблизу Урожайного. Ситуація контрольована Силами оборони України.
  • На Оріхівському напрямку кількість штурмових спроб противника зросла до 5. Було відбито 2 атаки в районі Малої Токмачки. Відбуваються бої в районах населених пунктів Малі Щербаки та Новоандріївка. Ситуація напружена. Наші війська проводять заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування росіян вглиб української території.
  • На Придніпровському напрямку відбито 8 спроб ворога відтіснити наші підрозділи на плацдармах на лівому березі Дніпра, неподалік від Кринок. Ситуація контрольована.
  • На решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала.

Удари по росіянах

Українська авіація завдала ураження по 20 районах зосередження особового складу російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили засіб ППО, дві артсистеми та район зосередження особового складу РФ.

Теги:
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Росія
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Краматорськ
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