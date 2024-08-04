Звільнений під час обміну опозиціонер Пивоваров каже, що за Путіна воюють під примусом, і що він проти допомоги російським добровольцям у ЗСУ
Російський опозиціонер Андрій Пивоваров, якого звільнили під час великого обміну між Заходом та Росією, вважає неприйнятним для себе підтримку ЗСУ
Про це він заявив в інтерв'ю "Новій газеті", пише "Апостроф".
"Що стосується ЗСУ... це таке питання, яке неправильно взагалі ставити російським політикам...За підтримкою саме військових сил, на жаль, це неприпустимо для мене, бо все-таки так, я залишаюся російським політиком", - каже Пивоваров.
За його словами, росіяни, які погоджуються воювати проти України, нібито змушені це робити через страх або примус.
"Когось жене страх, когось заганяють. Так, і, можливо, ці люди не є прихильниками демократичних ідеалів, може, особисто мене вони там ненавидять, як і багатьох інших, але бажати їм смерті, допомагати цьому для мене неприпустимо", - каже опозиціонер.
Він наголосив, що планує займатися громадською, політичною діяльністю, щоб "знаходити способи задушити у суспільстві підтримку цього та постаратися вдарити по фінансовому аспекту". Проте він наголосив, що не підтримуватиме тих людей, які зі зброєю в руках борються проти Росії.
- Нагадаємо, 1 серпня Російська Федерація та кілька країн Заходу провели обмін ув'язненими: РФ відпустила з тюрми американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича та морського піхотинця Пола Вілана.
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