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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Звільнений під час обміну опозиціонер Пивоваров каже, що за Путіна воюють під примусом, і що він проти допомоги російським добровольцям у ЗСУ

Звільнений під час обміну опозиціонер Пивоваров каже, що за Путіна воюють під примусом, і що він проти допомоги російським добровольцям у ЗСУ

Катерина Єсікова
4 серпня, 2024 неділя
23:04
Війна з Росією Андрій Пивоваров

Російський опозиціонер Андрій Пивоваров, якого звільнили під час великого обміну між Заходом та Росією, вважає неприйнятним для себе підтримку ЗСУ

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю "Новій газеті", пише "Апостроф".

"Що стосується ЗСУ... це таке питання, яке неправильно взагалі ставити російським політикам...За підтримкою саме військових сил, на жаль, це неприпустимо для мене, бо все-таки так, я залишаюся російським політиком", - каже Пивоваров.

За його словами, росіяни, які погоджуються воювати проти України, нібито змушені це робити через страх або примус.

"Когось жене страх, когось заганяють. Так, і, можливо, ці люди не є прихильниками демократичних ідеалів, може, особисто мене вони там ненавидять, як і багатьох інших, але бажати їм смерті, допомагати цьому для мене неприпустимо", - каже опозиціонер.

Він наголосив, що планує займатися громадською, політичною діяльністю, щоб "знаходити способи задушити у суспільстві підтримку цього та постаратися вдарити по фінансовому аспекту". Проте він наголосив, що не підтримуватиме тих людей, які зі зброєю в руках борються проти Росії.

  • Нагадаємо, 1 серпня Російська Федерація та кілька країн Заходу провели обмін ув'язненими: РФ відпустила з тюрми американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича та морського піхотинця Пола Вілана.
Теги:
Росія
російська армія
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