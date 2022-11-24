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OPINION

Війна за Бєлгород. Що насправді планують росіяни?

Вадим Денисенко
24 листопада, 2022 четвер
08:03
Погляд Вадим Денисенко

Є висока ймовірність, що росіяни будуть інсценувати бій з якоюсь потужною ДРГ, в якому, звичайно ж, росіяни здобудуть перемогу

Інститут вивчення війни, а потім і ряд російських телеграм каналів почали активно обговорювати можливість бойових дій під Бєлгородом. Тільки одні говорять, що росіяни самі щось організують під чужим прапором, а інші цілком серйозно говорять, що українці не можуть наступати на Донбасі й півдні, а тому атакуватимуть Бєлгород.

Є висока ймовірність, що росіяни будуть інсценувати бій з якоюсь потужною ДРГ, в якому, звичайно ж, росіяни здобудуть перемогу

В перекладі на людську мову це означає наступне:

- є висока ймовірність, що росіяни будуть інсценувати бій з якоюсь потужною ДРГ, в якому, звичайно ж, росіяни здобудуть перемогу. А потім покажуть полонених і з цього буде розкручуватися інформкампанія у РФ;

- ті хто, вважає, що подібні речі потрібні кремлю для нової хвилі мобілізації праві лише частково. Росіянам потрібно показати хоч якісь перемоги. Якщо не виходить на фронті, треба вигадати таку перемогу.

Тому реконструктори зараз розробляють схеми. Це явно щось нове в військовій справі XXI століття.

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Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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Новини
російська армія
війна з Росією
Бєлгород
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