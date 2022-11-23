Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті.

Так, 22 листопада міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив дані про те, що російські військові мають лише 119 ракет "Іскандер", що становить 13% від початкового арсеналу станом на лютий 2022 року. Цифри Резнікова також показують, що російські війська значно виснажили інші ключові системи високоточної зброї, тож вони перебувають з 229 ракетами "Калібр" (45% початкових запасів у лютому 2022 року), 150 ракетами Х-155 (50% початкових запасів) і 120 ракетами Х-22/32 (32% початкового запасу). Цифри Резнікова показують, що російські сили також суттєво вичерпали запаси ракет 3М-55 "Онікс", С-300, Х-101, Х-35 і Х-47М2 "Кинджал".

Своєю чергою очільник Укренерго Володимир Кудрицький 22 листопада заявив, що російські війська пошкодили майже всі теплоелектростанції, великі гідроелектростанції та вузлові підстанції Укренерго в Україні. А прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 18 листопада сказав, що внаслідок ракетних ударів Росії вийшло з ладу більша частина української енергомережі. Гендиректор YASNO Сергій Коваленко 21 листопада заявив, що регулярні відключення електроенергії, ймовірно, триватимуть як мінімум до кінця березня 2023 року.

"Російські війська, ймовірно, зможуть продовжувати скорочувати загальну пропускну здатність української критичної інфраструктури найближчим часом, враховуючи поточний стан української енергосистеми. Проте виснаження арсеналу високоточних ракет російської армії, швидше за все, не дозволить їй завдавати ракетних ударів у високих темпах", - йдеться у звіті.

ISW продовжує оцінювати, що російським військовим не вдасться досягти своєї мети - принизити волю України - воюючи шляхом скоординованої кампанії проти української інфраструктури.

За словами експертів, ймовірно, російські військові відчувають проблеми з поповненням арсеналу систем високоточної зброї.

Так, 21 листопада речник командування ВПС України Юрій Ігнат заявив, що Росія має проблеми з постачанням іранських ракет до РФ. Він припустив, що дипломатичні ресурси, переговори чи вплив інших країн могли вплинути на здатність або бажання Ірану постачати Росії балістичні ракети.

Раніше ISW оцінювало, що Росія все більше залежить від Ірану щодо постачання систем високоточної зброї.

Ігнат також повідомив, що Росії не вистачає необхідних компонентів, вироблених за кордоном, для забезпечення виробництва необхідної кількості ракет для кампанії проти української інфраструктури. А Резніков заявив, що з лютого 2022 року Росія виготовила 120 ракет "Калібр" і Х-101 і 360 ракет Х-35, що дозволяє російським військовим частково компенсувати інтенсивне використання цих систем зброї під час масованих ударів по українській інфраструктурі.

"Росія, ймовірно, суттєво навантажила наявні можливості своєї військової промисловості у виробництві цих ракет", - додають в Інституті.

Як повідомляли аналітики ISW, влада РФ створюють інформаційні умови для атаки "під чужим прапором" у Бєлгородській області, аби відновити громадську підтримку війни на території України.

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