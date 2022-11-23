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Кремль готує атаку "під чужим прапором" на Бєлгородську область, - ISW

23 листопада, 2022 середа
06:17
війна з Росією Москва_Кремль

Влада РФ створюють інформаційні умови для атаки "під чужим прапором" у Бєлгородській області, аби відновити громадську підтримку війни на території України

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті.

"Схоже, що Кремль створює інформаційні умови для атаки під фальшивим прапором у Бєлгородській області, ймовірно, намагаючись повернути громадську підтримку війни в Україні", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотезу, що українські війська нібито прагнуть вдертися до Бєлгородської області, а інші пропагандисти зазначають, що російським силам "необхідно відновити контроль над Куп'янськом у Харківській області, щоб мінімізувати загрозу українського нападу".

Ці твердження вже давно циркулюють у спільноті військкорів, які критикували російське військове командування за втечу із Вовчанська на північному сході Харківської області.

Вони також активізували свої заклики повернути звільнені території на Харківщині 22 листопада, заявивши, що "такі запобіжні заходи зупинять українців від проведення штурмових операцій" на Куп'янському та Вовчанському напрямках, розповідають аналітики.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також опублікував кадри, які демонструють будівництво укріплень на кордоні України.

"Твердження Росії про напад України на Бєлгородську область, що готується, абсурдні і спрямовані тільки на те, щоб залякати громадськість і змусити її підтримати війну. Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні до Росії і не може зробити це в таких масштабах", - наголошують в Інституті.

Експерти вважають, що ці безглузді припущення про фантастичне українське вторгнення до Росії також можуть бути частиною плану Кремля щодо визнання та умиротворення радикальних прихильників війни.

Російські військкори неодноразово звинувачували Кремль і міністерство оборони Росії у нездатності захистити Росію, включаючи нещодавно тимчасово окуповані території. Кремль, однак, навряд чи зможе повторно захопити Харківську область, як цього вимагають ці націоналістичні діячі, кажуть в ISW.

Додається, що фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин також використовує нагнітання страху щодо фіктивної загрози українського вторгнення для зміцнення своєї влади у прикордонних регіонах Росії.

  • 6 листопада у Бєлгородській області Росії на промисловому об'єкті загорівся резервуар із розчинником.
  • 16 листопада на хуторі Старий Волоконовського району Бєлгородської області ввели режим надзвичайного стану.
  • 18 листопада український Генштаб розповів, що в Бєлгородській області розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії Вагнера.

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Росія
російська армія
окупанти
Харківщина
Військові новини
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