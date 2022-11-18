Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Так, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК Вагнера терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати, кажуть у Генштабі.

Збори планується проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії від комбінату.

Своєю чергою по завершенню - учасникам буде запропоновано підписати контракт з приватною військовою кампанією.

25 жовтня українська розвідка повідомила, що у ПВК Вагнера масово набирають в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

А в ISW зазначали, що Росія кидає багато новомобілізованих та зеків-вагнерівців на донецький напрямок та це не приносить успіху. Також Сили групи Вагнера продовжують перебільшувати свої територіальні здобутки на Донбасі, щоб ще більше відрізнити себе від маріонеткових та звичайних солдатів збройних сил РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb