Якщо в машину ймовірності завантажити формальні дані, то на успіх Пригожина я б поставив відсотків 5, тобто майже ніщо.

Ще один Стєнька Разін чи Ємєля Пугачов, скільки таких в їхній історії вже було.

Навіть слабка держава, яка вже тріщить по швах, але наразі внутрішніх, може дати їм раду.

Ну що таке 25 000 бойовиків? На весь поліційний та воєнний апарат, на всю вертикаль.

Це якби батальйон на фронті збунтувався.

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Але якщо в цю ж машину ймовірності завантажити лише суб'єктивні дані, то на перемогу Пригожина я б поставив 95%.

Коли більшовики захопили владу їх було лише п'ять тисяч.

Але вони були жорсткими та жорстокими, швидкими та мотивованими, жили в реальному світі та форматували його під себе.

І що з того, що Центральна Рада (яку згодом приречені на поразку більшовики повалили) на самому початку під своєю рукою мала два мільйони українізованих солдатів?

Просто суб'єктивні обставини були не нашу користь: іманентно боягузливі та ялові, вічно доганяючі з постійно запізнілими універсалами ідеологічні мрійники, які не розуміли суспільних трендів та плили за течією.

Щось подібне було і з Керенським.

Путін та його влада, звісно, не мрійники й не вегетаріанці. Відчуваючи, що за ними йде їхній кінець, як загнані щурі будуть битися до останньої крові.

Але якраз в цьому випадку кількість армії не важлива, тут головне скільки з тієї армії готові за тебе померти.

Сумніваюся, що за Путіна будуть помирати, а за Пригожина будуть.

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Я б, звісно, на цьому етапі бажав би перемоги Пригожину, але не тому, що це чудовисько краще.

Для каскаду. Для доміно. Для бікфордового шнура.

Швидше за все саме цей бунт придушать — для цього ресурсів ще вистачить.

Але якщо встигнуть правильно ними скористатися.

Бо головні події зараз відбуваються вже не в Ростові чи Воронежі, а в районі МКАД — в дорогих палацах і розкішних офісах.

Та як би там все не закінчилося цього разу — бунт Пригожина — це перша грудка землі в могилу імперії.

Війна за путінську спадщину офіційно почалася.

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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