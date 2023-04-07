Трейлер можна переглянути на офіційному Youtube-каналі Star Wars.

Під час Star Wars Celebration 2023 Lucasfilm підтвердив, що прем’єра серіалу відбудеться в серпні 2023 року. Майбутній серіал розповість про Асоку Тано – джедайку-вигнаницю, яка колись була ученицею Енакіна Скайвокера. Її роль грає Розаріо Довсон, яка раніше вже з'являлася в образів Асоки в "Мандалорці".

Творці серіалу тримають у таємниці подробиці сюжету, проте відомо, що події розгортатимуться після падіння Імперії. У ньому "колишня лицарка-джедайка Асока Тано розслідуватиме загрозу, що з'явилася у вразливій галактиці", – зазначено в синопсисі.

У серіал повернеться й колишній учитель Асоки, Енакін Скайвокер, він же Дарт Вейдер, роль якого знову зіграє актор Гейден Крістенсен. Також одну з ролей зіграє українська акторка Іванна Сахно.