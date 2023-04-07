Вийшов трейлер серіалу "Асока" всесвіту "Зоряних війн" і "Мандалорця", прем'єра – в серпні
У п'ятницю в рамках Star Wars Celebration 2023 вийшов трейлер серіалу "Асока" всесвіту "Зоряних війн" і "Мандалорця". Одну з ролей у ньому зіграє україно-американська актриса Іванна Сахно
Трейлер можна переглянути на офіційному Youtube-каналі Star Wars.
Під час Star Wars Celebration 2023 Lucasfilm підтвердив, що прем’єра серіалу відбудеться в серпні 2023 року. Майбутній серіал розповість про Асоку Тано – джедайку-вигнаницю, яка колись була ученицею Енакіна Скайвокера. Її роль грає Розаріо Довсон, яка раніше вже з'являлася в образів Асоки в "Мандалорці".
Творці серіалу тримають у таємниці подробиці сюжету, проте відомо, що події розгортатимуться після падіння Імперії. У ньому "колишня лицарка-джедайка Асока Тано розслідуватиме загрозу, що з'явилася у вразливій галактиці", – зазначено в синопсисі.
У серіал повернеться й колишній учитель Асоки, Енакін Скайвокер, він же Дарт Вейдер, роль якого знову зіграє актор Гейден Крістенсен. Також одну з ролей зіграє українська акторка Іванна Сахно.
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