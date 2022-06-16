Військова допомога НАТО Україні не провокація, а підтримка незалежної держави, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у четвер, 16 червня, що військова допомога НАТО Україні є не "провокацією", а радше підтримкою незалежної держави
Про це пише CNN.
Видання повідомляє, що так Столтенберг прокоментував висловлювання Папи Франциска, опубліковані на початку цього тижня про те, що війна в Україні "можливо, була якимось чином спровокована або не попереджена". Столтенберг сказав, що "НАТО - це оборонний союз, а війна в Україні - це війна президента Путіна".
"Це війна, яку він вирішив вести проти незалежної суверенної нації, і те, що НАТО робило багато років, це підтримувало суверенну незалежну націю в Європі — Україну. Це не провокація, і ми продовжуємо це робити. Саме президент Путін і Москва несуть відповідальність за цю жорстоку агресію проти незалежної країни", — сказав Столтенберг на пресконференції в Брюсселі після зустрічі з міністрами оборони.
- 14 червня ЗМІ повідомляли, що Папа Франциск припускає ніби "Путіна могли спровокувати".
- 15 червня Столтенберг розповів, що увійде до нового пакету допомоги НАТО Україні.
- 16 червня генеральний секретар НАТО заявив, що саміт у Мадриді трансформує Альянс, під час саміту ухвалять рішення про збільшення витрат на оборону.
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