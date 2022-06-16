Військова допомога НАТО Україні не провокація, а підтримка незалежної держави, - Столтенберг

Про це пише CNN.

Видання повідомляє, що так Столтенберг прокоментував висловлювання Папи Франциска, опубліковані на початку цього тижня про те, що війна в Україні "можливо, була якимось чином спровокована або не попереджена". Столтенберг сказав, що "НАТО - це оборонний союз, а війна в Україні - це війна президента Путіна".

"Це війна, яку він вирішив вести проти незалежної суверенної нації, і те, що НАТО робило багато років, це підтримувало суверенну незалежну націю в Європі — Україну. Це не провокація, і ми продовжуємо це робити. Саме президент Путін і Москва несуть відповідальність за цю жорстоку агресію проти незалежної країни", — сказав Столтенберг на пресконференції в Брюсселі після зустрічі з міністрами оборони.

14 червня ЗМІ повідомляли, що Папа Франциск припускає ніби "Путіна могли спровокувати".

15 червня Столтенберг розповів, що увійде до нового пакету допомоги НАТО Україні.

16 червня генеральний секретар НАТО заявив, що саміт у Мадриді трансформує Альянс, під час саміту ухвалять рішення про збільшення витрат на оборону.

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