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Військова допомога НАТО Україні не провокація, а підтримка незалежної держави, - Столтенберг

16 червня, 2022 четвер
18:25
Світ Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у четвер, 16 червня, що військова допомога НАТО Україні є не "провокацією", а радше підтримкою незалежної держави

Про це пише CNN. 

Видання повідомляє, що так Столтенберг прокоментував висловлювання Папи Франциска, опубліковані на початку цього тижня про те, що війна в Україні "можливо, була якимось чином спровокована або не попереджена". Столтенберг сказав, що "НАТО - це оборонний союз, а війна в Україні - це війна президента Путіна".

"Це війна, яку він вирішив вести проти незалежної суверенної нації, і те, що НАТО робило багато років, це підтримувало суверенну незалежну націю в Європі — Україну. Це не провокація, і ми продовжуємо це робити. Саме президент Путін і Москва несуть відповідальність за цю жорстоку агресію проти незалежної країни", — сказав Столтенберг на пресконференції в Брюсселі після зустрічі з міністрами оборони.

  • 14 червня ЗМІ повідомляли, що Папа Франциск припускає ніби "Путіна могли спровокувати".
  • 15 червня Столтенберг розповів, що увійде до нового пакету допомоги НАТО Україні.
  • 16 червня генеральний секретар НАТО заявив, що саміт у Мадриді трансформує Альянс, під час саміту ухвалять рішення про збільшення витрат на оборону.

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Новини
Україна
Папа
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Столтенберг
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