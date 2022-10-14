Росія - терористична держава, її поразка неминуча, - Резніков про використання високоточних ракет, якими окупант б'є по цивільних
Міністр оборони Резніков опублікував статистику щодо високоточних ракет, найбільше "калібрів", які Росія випустила по Україні з початку повномасштабного вторгнення
Про це написав у твіттері Міністр оборони України Олексій Резніков.
"Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об’єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових об’єктів", - написав Резніков.
Міністр наголосив, що у такому разі є лише два висновки - військова поразка окупантів неминуча та "Росія - терористична держава".
- 10 та 11 жовтня Україна зазнала масованого ракетного обстрілу. Є загиблі та поранені.
- Воїн Ярослав із зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь" за два дні збив чотири крилаті ракети з ПЗРК "ігла".
- За добу Збройні сили України знищили понад 19 районів зосередження російських загарбників і техніки, ракетні комплекси, 9 безпілотників та ще 5 крилатих ракет.
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