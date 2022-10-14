Про це написав у твіттері Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об’єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових об’єктів", - написав Резніков.

Міністр наголосив, що у такому разі є лише два висновки - військова поразка окупантів неминуча та "Росія - терористична держава".