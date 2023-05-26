Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що навчання тривали впродовж понад двох годин і були присвячені 70-й річниці утворення оборонного альянсу між Південною Кореєю і Сполученими Штатами та 75-й річниці заснування південнокорейських збройних сил.

До участі в них союзники залучили близько 2500 військовослужбовців та понад 600 одиниць військової техніки, зокрема, широкий спектр наземних і повітряних засобів ураження, включаючи бойові танки K2, броньовані машини K21, винищувачі-невидимки F-35A, літаки раннього попередження E-737 Peace Eye, ударні гелікоптери AH-64E Apache й AH-1S Cobra.

Південна Корея також розгорнула розвідувальні й ударні безпілотники, самохідні гаубиці К9А1 і К55А1, реактивні системи залпового вогню, а американські військові залучили власні РСЗВ M270A1 та машини радіоактивної, біологічної та хімічної розвідки M1135.

Повідомляється, що навчання проходили у два етапи. Під час першого союзники тренувались відбивати ракетний напад, у тому числі й із застосуванням ядерної зброї, з боку Північної Кореї, а в ході другого – проводити контратаку позицій противника.

Перша частина навчань проходила за сценарієм, коли війська Північної Кореї відкрили вогонь із далекобійної артилерії, здатної завдавати ударів по Сеулу, і розпочали наступ уздовж сухопутного кордону.

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Союзники "відповіли" масованим вогнем із гаубиць K9A1 та інших артилерійських систем і ракетними ударами з реактивних літаків KF-16 та FA-50.

Друга частина навчань була зосереджена на контратаках і ліквідації загроз, які залишилися з боку Північної Кореї. В ході цього етапу також застосовувались переважно авіація і безпілотники та ракетно-артилерійські підрозділи, які масованими ударами "знищили" залишки угруповань противника.

Завершились навчання пострілами зі 105-мм гаубиць у повітря димовими снарядами, в результаті чого утворилась V-подібна лінія диму на знак перемоги союзників.

Додається, що на полігоні південнокорейські військові також влаштували виставку систем озброєння, включно з гаубицею K9A1, бойовим танком K2, ракетами "земля-повітря" Cheonma й "повітря-земля" TAURUS, контрбатарейним радаром TPQ-74K і корабельним комплексом Haeryong.

Подібні навчання союзники планують провести ще чотири рази наступного місяця – 2, 7, 12 і 15 червня.