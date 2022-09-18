Військові шпиталі РФ відмовляються лікувати "добровольців", яких поранили в Україні

Про це повідомили в telegram-каналі Головного управління розвідки МО України.

"Один з батальйонів так званого "Союзу добровольців Донбасу" зазнав великих втрат під час боїв поблизу Авдіївки. Підрозділ доставив своїх поранених до шпиталю в Ростові-на-Дону. Втім, персонал шпиталю відмовився надавати медичну допомогу пораненим через відсутність у підрозділу статусу регулярного збройного формування", - передає розвідка.

Відомо, що це відбувається через те, що "Союз добровольців Донбасу" був утворений за програмою добровільної мобілізації бойового армійського резерву. В усіх подібних випадках лікарі посилаються на пряму вказівку командування.

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Окрім цього, повідомляється, що назріває конфліктна ситуація між представниками ЗС РФ та "мобілізованими з території "ЛДНР" через те, що при відступі росіяни кидали "мобілізованих" на позиціях без жодної підтримки і допомоги.

Серед особового складу окупантів обговорюється інформація про втрати, які понесли ЗС РФ в ході втечі.

"Зокрема про те, що на території Харківської області ними було залишено понад 200 одиниць військової техніки, в тому числі танки "Т-72Б3М", "Т-80БВМ", "Т-80УЕ", "БМП-2", САУ та автомобілів. При цьому зазначається, що найбільшу кількість техніки залишено у районі Балаклії на території ремонтної бази", - йдеться у повідомленні.

Станом на 14 вересня Росія втратила в Україні понад 53 тисячі своїх військових.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що російські війська покинули на Харківщині стільки техніки, що її вистачило б на озброєння середньої країни Європи.

Станом на 15 вересня було відомо, що окремі підрозділи російської армії відступали з Харківщини неорганізовано та в паніці. Причиною тому може бути локальні невдачі в командуванні та керуванні.

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