Військові, які беруть участь у бойових діях, отримують 3 тис. грн на добу, - Маляр
За день, коли беруть участь у боях, українські військові заробляють 3 тис. грн, а за небойовий - 1 тис. грн
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Укрінформ.
"З початку війни, з 24 лютого, було збільшено грошове забезпечення для всіх військовослужбовців на 30 тис. грн на місяць у випадку, якщо немає боїв. І з розрахунку 100 тис. за місяць військовослужбовцю, який безпосередньо бере участь у боях. Якщо поділити на дні, тут іде розрахунок, що небойовий день, але під час війни, для військовослужбовців - це тисяча грн. Якщо ми говоримо про день, коли йдуть бої, то це 3 тис. грн на день", - зауважила вона.
Кількість бойових днів кожного військового повідомляють підрозділи ЗСУ. Міноборони перераховує кошти військам, і вони платять воїнам. Станом на 10 травня міністерство передало 34,5 млрд грн: це матеріальне забезпечення та доплати по 30 тис. грн на місяць.
"Далі ми плануємо вже до 20 травня сплатити ще 34 млрд грн на війська, і це вже будуть виплати бойові й інші виплати", - додала Ганна Маляр.
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