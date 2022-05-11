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Війна з Росією: хроніка
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Військові, які беруть участь у бойових діях, отримують 3 тис. грн на добу, - Маляр

11 травня, 2022 середа
18:08
війна з Росією ЗСУ танк

За день, коли беруть участь у боях, українські військові заробляють 3 тис. грн, а за небойовий - 1 тис. грн

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Укрінформ.

"З початку війни, з 24 лютого, було збільшено грошове забезпечення для всіх військовослужбовців на 30 тис. грн на місяць у випадку, якщо немає боїв. І з розрахунку 100 тис. за місяць військовослужбовцю, який безпосередньо бере участь у боях. Якщо поділити на дні, тут іде розрахунок, що небойовий день, але під час війни, для військовослужбовців - це тисяча грн. Якщо ми говоримо про день, коли йдуть бої, то це 3 тис. грн на день", - зауважила вона.

Кількість бойових днів кожного військового повідомляють підрозділи ЗСУ. Міноборони перераховує кошти військам, і вони платять воїнам. Станом на 10 травня міністерство передало 34,5 млрд грн: це матеріальне забезпечення та доплати по 30 тис. грн на місяць.

"Далі ми плануємо вже до 20 травня сплатити ще 34 млрд грн на війська, і це вже будуть виплати бойові й інші виплати", - додала Ганна Маляр.

  • 14 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим.
  • 25 лютого міністр оборони Олексій Резніков підписав термінову телеграму про підвищення зарплат військовим на 30% із 1 березня 2022 року.

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українські військові
Ганна Маляр
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