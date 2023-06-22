Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці встановили, що начальник продовольчої служби та начальник складу продовольства однієї з військових частин Донецької області вирішили збагатитися на продажі 15 тисяч цигарок, які були призначені для українських військових.

"Начальник продовольчої служби виготовляв фіктивні відомості про начебто видачу військовослужбовцям цигарок, які надходили до військової частини протягом 2022 року. Його поплічник знайшов покупця, якому продав за заниженою ціною 15 тисяч пачок цигарок. Під час передачі 900 тис. грн фігуранта затримали працівники ДБР", - йдеться у повідомлені.

Правоохоронці вилучили цигарки, а суд наклав на них арешт. Після необхідних слідчих дій цигарки будуть повернуті військовим.

Начальник продовольчої служби обвинувачується у заволодінні військовим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України). А його співучасник обвинувачується у підбурюванні та пособництві у заволодінні військовим майном (ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.