Військовий експерт Черник: звільнити Крим легше, ніж вийти на кордони 24 лютого на Донбасі
Крим взяти легше, ніж Донбас по старій лінії розмежування. Для цього потрібні дві речі
Про це розповів військовий експерт Петро Черник в студії телеканалу "Еспресо".
"Крим взяти Крим взяти легше, ніж Донбас по старій лінії розмежування. Для цього потрібні дві реегше ніж Донбас по старій лінії розмежування, і для цього потрібно дві речі. Авіацію нам задекларували, будемо мати 61 машину авіаційних комплексів F-16. Але є нюанс, яку зброю до нього нададуть. 105 показників номенклатури це неймовірно багато. Проте нам потрібно AGM-158 JASSM. Це дуже потужна ракета класу повітря-поверхня", - пояснив військовий експерт.
Він зауважив, що пуски ракет можна здійснювати з середини України. І F-16 не підлягатиме знищенню як такий. Поза 5000 таких ракет у американців є.
"Крим можна перетворити у феєрверк, упідводнити міст. Але дуже важливо упідводнити не одну секцію, бо вони її відновлять, а хоча б кілька сотень метрів, це можливо таким ракетами. Насправді F-16 із номенклатурою далекобійних ракет і важких бомб від 270 кг до 2 т., особливо планерні бомби, такі як AGM-154 переламають хід війни саме з ATACMS", - додав Черник.
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