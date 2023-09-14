Військовий експерт Черник: звільнити Крим легше, ніж вийти на кордони 24 лютого на Донбасі

Про це розповів військовий експерт Петро Черник в студії телеканалу "Еспресо".

"Крим взяти Крим взяти легше, ніж Донбас по старій лінії розмежування. Для цього потрібні дві реегше ніж Донбас по старій лінії розмежування, і для цього потрібно дві речі. Авіацію нам задекларували, будемо мати 61 машину авіаційних комплексів F-16. Але є нюанс, яку зброю до нього нададуть. 105 показників номенклатури це неймовірно багато. Проте нам потрібно AGM-158 JASSM. Це дуже потужна ракета класу повітря-поверхня", - пояснив військовий експерт.

Він зауважив, що пуски ракет можна здійснювати з середини України. І F-16 не підлягатиме знищенню як такий. Поза 5000 таких ракет у американців є.

"Крим можна перетворити у феєрверк, упідводнити міст. Але дуже важливо упідводнити не одну секцію, бо вони її відновлять, а хоча б кілька сотень метрів, це можливо таким ракетами. Насправді F-16 із номенклатурою далекобійних ракет і важких бомб від 270 кг до 2 т., особливо планерні бомби, такі як AGM-154 переламають хід війни саме з ATACMS", - додав Черник.