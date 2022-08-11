Військовий експерт Катков розповів варіанти того, яким чином ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму
Є декілька способів, як Збройні Сили України завдали удару по аеродрому поблизу міста Саки в окупованому Криму
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"Я можу повторити найбільш вірогідні варіанти: або ракети ATACAMS, або ми встигли доробити ракетний комплекс "Сапсан", бо він на 2021 рік, відповідно до заяви ексміністра оборони Тарана, був готовий на 80% вже. У нас 1,5 роки, щоб довести до кінця цю розробку", - зазначив він.
За словами експерта, Україна також могла переробити береговий ракетний комплекс "Нептун".
"Третій варіант - перероблений "Нептун". На це вказує те, що аеродром "Саки" - ціль, яка перебуває близько до моря і фактично розробка "Нептуна" для знищення наземних цілей також велась. Залишається ще один варіант - це дії Сил спецоперацій. Можна виключити дрони-камікадзе та Байрактари через малу потужність вибухових речовин. А там було вибухівки на 200 кг точно", - підсумував Катков.
- Нагадаємо, 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. Місцеві повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.
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