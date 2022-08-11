Військовий експерт Катков розповів варіанти того, яким чином ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму

Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Я можу повторити найбільш вірогідні варіанти: або ракети ATACAMS, або ми встигли доробити ракетний комплекс "Сапсан", бо він на 2021 рік, відповідно до заяви ексміністра оборони Тарана, був готовий на 80% вже. У нас 1,5 роки, щоб довести до кінця цю розробку", - зазначив він.

За словами експерта, Україна також могла переробити береговий ракетний комплекс "Нептун".

"Третій варіант - перероблений "Нептун". На це вказує те, що аеродром "Саки" - ціль, яка перебуває близько до моря і фактично розробка "Нептуна" для знищення наземних цілей також велась. Залишається ще один варіант - це дії Сил спецоперацій. Можна виключити дрони-камікадзе та Байрактари через малу потужність вибухових речовин. А там було вибухівки на 200 кг точно", - підсумував Катков.

Нагадаємо, 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. Місцеві повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.

В Інституті дослідження війни заявили, що в кремлі не звинувачують Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, адже це свідчило б про неефективність російських систем ППО.

У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріл авіабази в Криму, написав: "Все тільки починається".