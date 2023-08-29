Військовий експерт Селезньов розповів, які можливості отримали ЗСУ після знищення позиції ворога на Тарханкуті
Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що в Криму відбувається створення поля майбутньої битви
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Криму відбувається стратегія маленьких порізів, дратування ворога й створення поля майбутньої битви. Ми вже маємо можливість масовано завдавати удари за допомогою дронів-камікадзе по військовій інфраструктурі армії РФ в Криму, і це створює їм чимало проблем. Після того, як була зруйнована позиція ворога в західній частині Криму, комплекс С-400 поблизу Маяка на мисі Тарханкут, ми отримали хвіртку в яку залітають наші дрони", - пояснив Селезньов.
За словами експерта, росіяни притягнуть на мис нову систему ППО, щоб закрити можливості для українських Сил оборони.
"Але те, що сталося вперше, обов'язково станеться ще не раз", - підкреслив Селезньов.
Владислав Селезньов також додав, що оксамитовий сезон у Криму і далі буде "квітнути бавовною".
"Кількість ворожих цілей на території Криму чимала. 232 об'єкти нарахували незалежні журналісти, за лаштунками кажуть, що їх до півтисячі. Усі вони є законними цілями, бо вони працюють на посилення оборонних та бойових можливостей російського окупаційного контингенту, що діє в Криму та Севастополі. Висадка українського десанту в Криму є інформаційно-силовою акцією, яка демонструє мешканцям Криму, що Україна буде скоро в Криму", - наголосив Селезньов.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму в середу, 23 серпня, пролунали вибухи. На військовому об’єкту на мисі Тарханкут було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
- 24 серпня журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела, писав, що ураження установки С-400 23 серпня нібито здійснювалось крилатою ракетою "Нептун" Військово-морських сил ЗС України.
- Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив в ефірі "Українського Радіо", що російську пускову установку С-400 "Триумф" було знищено в Криму 23 серпня за допомогою української нової сучасної ракети, яка показала себе "абсолютно бездоганно"
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