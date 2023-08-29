Військовий експерт Селезньов розповів, які можливості отримали ЗСУ після знищення позиції ворога на Тарханкуті

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Криму відбувається стратегія маленьких порізів, дратування ворога й створення поля майбутньої битви. Ми вже маємо можливість масовано завдавати удари за допомогою дронів-камікадзе по військовій інфраструктурі армії РФ в Криму, і це створює їм чимало проблем. Після того, як була зруйнована позиція ворога в західній частині Криму, комплекс С-400 поблизу Маяка на мисі Тарханкут, ми отримали хвіртку в яку залітають наші дрони", - пояснив Селезньов.

За словами експерта, росіяни притягнуть на мис нову систему ППО, щоб закрити можливості для українських Сил оборони.

"Але те, що сталося вперше, обов'язково станеться ще не раз", - підкреслив Селезньов.

Владислав Селезньов також додав, що оксамитовий сезон у Криму і далі буде "квітнути бавовною".

"Кількість ворожих цілей на території Криму чимала. 232 об'єкти нарахували незалежні журналісти, за лаштунками кажуть, що їх до півтисячі. Усі вони є законними цілями, бо вони працюють на посилення оборонних та бойових можливостей російського окупаційного контингенту, що діє в Криму та Севастополі. Висадка українського десанту в Криму є інформаційно-силовою акцією, яка демонструє мешканцям Криму, що Україна буде скоро в Криму", - наголосив Селезньов.