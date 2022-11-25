Військовий експерт спрогнозував терміни наступного ракетного удару РФ по Україні

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в коментарі Gazeta.ua.

Експерт повідомив, що найімовірніше РФ завдасть масований удар по країні за тиждень, адже саме стільки часу їй необхідно для підготовки.

"Цілком можливо, що наступного масового ракетного обстрілу варто чекати за тиждень. Не думаю, що це відбудеться раніше, тому що це достатньо складна процедура. Навіть у підготовці ракет до запуску, не кажучи про зосередження ракет в одному місці. Влітку ракетні обстріли йшли паралельно із наступом. Зараз Росія перейшла до масування ракетних ударів. Вони були через місяць, зараз інтервал – тиждень", – каже Жданов.

Армія РФ звозить ракети зі всієї країни для ударів. Експерт наголошує, що основна мета цих атак – змусити Україну до переговорів: "Поки є чим бити, будуть це робити, а єдиний порятунок – це наша перемога".

"На початку широкомасштабної війни обстріли були раз на два-три дні, але не такі масовані. Зараз доводиться довше до цього готуватися. Не варто рахувати російські ракети. Тому що важко спрогнозувати, скільки їх реально залишилося. Треба шукати способу від них захиститися", – говорить експерт.

Росії для наступного удару потрібен щонайменше тиждень для перегрупування військ, саме тоді можна очікувати нового наступу.

"Треба поповнити втрати техніки, озброєння та особливого особового складу тих сил, які вийшли з-під Херсону. Тому десь на початку грудня можна очікувати наступальну операцію на сході. Донецький – це головний напрямок для росіян, де будуть зосереджені їх сили", – додав Жданов.

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