Про це інформує BBC.

Повідомляється, що у ніч на 18 грудня судно затонуло після того, як набрало води, яка затопила його корпус, регулятори живлення. Через втрату електроенергії екіпаж намагався зберегти контроль над кораблем, який перекинувся на бік перед тим, як затонути близько 23:30 за місцевим часом.

"На фотографіях видно, як судно рухається по правий борт, а резервні рятувальні кораблі намагаються знайти тих, хто вижив, у бурхливих водах", - аналізують у виданні.

У понеділок влада повідомила, що врятувала 75 членів екіпажу, але 31 все ще вважаються зниклими безвісти.

"Минуло понад 12 годин, але ми продовжимо шукати", - сказав речник ВМС.

Пошукові бригади працювали всю ніч, аби знайти тих, хто вижив. Також розслідуються причини катастрофи.

"Такого майже ніколи не траплялося в історії наших сил, особливо з кораблем, який все ще активно використовується", - додав речник адмірала Погкронг Монтхардпалін.

Судно патрулювало 32 км на захід від Банг-Сапхана, у провінції Прачуап-Кхірі-Хан, коли потрапило під шторм.

У провінції Чонбурі в Таїланді 5 серпня сталася пожежа в нічному клубі, унаслідок якої 13 людей загинули й десятки отримали поранення.

6 жовтня, в Таїланді колишній поліцейський напав на дитсадок, загинуло понад 30 людей. Зокрема він використовував ніж. Після цього вдома застрелив дружину, дитину та наклав на себе руки.

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