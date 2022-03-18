Військовий успіх України почнеться після реальної військової допомоги від НАТО та США, - Джердж

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.



“Санкції є нашим тиловим забезпеченням. Це фонд, на основі якого ми можемо розвивати свій успіх. Реальний же успіх може розпочатися після того, як Україна отримає реальну допомогу та підтримку від НАТО та ЄС у вигляді зброї, яка якісно буде перемагати російську.” - вважає Джердж.



Джердж додав, що потрібно змусити Росію втратити бажання до нарощування темпу та наступальних дій.



“Тільки реальна військова допомога змусить Росію відступити і піти на поступки в переговорах. Остання анонсована військова допомога від США та Великої Британії є початком цього процесу. Потрібно, щоб цей пакет допомоги якнайшвидше був доставлений до України. Адже зараз відлік часу йде на години.” - додав Джердж.



Джердж також додав, що Україна потребує набагато сучасніших комплексів ППО. За його словами, системи, які зараз постачають Україні союзники, не можуть збивати російські бомбардувальники на великій висоті.

