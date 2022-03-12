Байден підписав указ про виділення ще $200 млн військової допомоги Україні
Президент США Джо Байден доручив виділити ще $200 млн на військову допомогу Україні
Про це повідомив Білий Дім.
Згідно з документом, Байден делегував держсекретарю Ентоні Блінкену доручити скорочення оборонних статей Міністерства оборони на суму до 200 млн доларів для надання допомоги Україні.
- 1 березня президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову, де обговорили санкції проти РФ і військову допомогу Україні.
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