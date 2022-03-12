Байден підписав указ про виділення ще $200 млн військової допомоги Україні

Про це повідомив Білий Дім.



Згідно з документом, Байден делегував держсекретарю Ентоні Блінкену доручити скорочення оборонних статей Міністерства оборони на суму до 200 млн доларів для надання допомоги Україні.

1 березня президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову, де обговорили санкції проти РФ і військову допомогу Україні.