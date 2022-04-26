Військовополонених українців росіяни утримують в катівнях під наглядом співробітників ФСБ, - Денісова

Про це написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у telegram.



"Приміщення слідчого ізолятора при ФКУ-ИК 1 УФСИН по Тульскій області (селище Комсомольський) звільнено під 100 українських військовополонених. З адміністрацією проведено ретельний інструктаж ФСБ, крім того, співробітники служби також розмістилися в установі для «роботи» з полоненими", - йдеться у повідомленні.



За її словами полонених з України також утримують у колоніях в Ростовській області.



"Зараз це фактично концтабори для військовополонених та наповнюються за рахунок захоплених на полі бою українських солдатів",- сказала Денісова.



За словами уповноваженої, контролюють військовополонених співробітники ФСВП (Федеральна служба виконання покарань Росії), ФСБ(Федеральна служба безпеки), Росгвардії та секретні агенти.



Для утримання українських військовополонених також відведено "Вяземський концтабір".



"Його обладнують під проведення тортур та отримання дізнань із військовополонених. Українців утримуватимуть і в Малій психіатричній лікарні при СІЗО – відомій за межами Росії катівні для "непокірних"", - сказала Денісова.



Факти, що росіяни порушують міжнародні правила поводження з військовополоненими підтверджує також телефонна розмова окупанта зі його знайомою-співробітницею спецслужб РФ, яку перехопили працівники Служби безпеки України.



Росіянин розповідав, що українці військовослужбовці не видають інформацію навіть після катувань.



"Двох упіймали. Починаємо колоти – ні хр*на. Відвели одного до лісу, другого допитуємо. Стрільнули, ну типу вбили. Той х*й що сказав! Гаразд… Поклали під колесо ногу, проїхали – х*й що сказав!"- говорить окупант.



Його співрозмовниця називає катування українських військових "прийомом".



"Дядько твій до нас періодично приїжджає на перший прийом. Каже: "Не шкодувати! Вони йшли вбивати". Хлопці їдуть на лікарняні після прийому з поламаними ногами, руками… Ну, весело, там весело"- сказала вона.

Денісова також повідомила, що Росія тримає українських військовополонених у колоніях загального режиму, без перепрофілювання в'язниць.

24 квітня держдума РФ пропонувала примусити військовополонених українців здавати кров для поранених окупантів, як це робили нацисти в концтаборах під час Другої світової війни.