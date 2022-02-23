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Головна війна з Росією Військовозобов'язаним та призовникам на час надзвичайного стану заборонять виїзд з України, - нардеп-"слуга" Веніславський

Військовозобов'язаним та призовникам на час надзвичайного стану заборонять виїзд з України, - нардеп-"слуга" Веніславський

23 лютого, 2022 середа
18:52
війна з Росією Федір Веніславський

Народний депутат від "Слуги Народу" Федір Веніславський заявив, що у разі запровадження надзвичайного стану в Україні військовозобов'язаним та призовникам заборонять виїжджати з території держави

Про це він заявив журналістам у парламенті, передає РБК-Україна.

"Військовозобов'язаним і призовникам забороняється без дозволу центрів комплектування залишати територію або змінювати територію свого проживання. Відповідно, за кордон їм теж буде заборонений виїзд. Також це дозволяє органам Державної прикордонної служби, Служби безпеки України обмежувати в'їзд на територію України осіб, які становлять загрозу", - зазначив він.

У першому указі президента Володимира Зеленського, який був опублікований на сайті парламенту, заборона на виїзд з країни відсутня. Зараз указ відкликали, оскільки депутати не погодились з частиною обмежень, які вводяться.

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надзвичайний стан
призовники
Федір Веніславський
виїзд за кордон
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