Військовозобов'язаним та призовникам на час надзвичайного стану заборонять виїзд з України, - нардеп-"слуга" Веніславський

Про це він заявив журналістам у парламенті, передає РБК-Україна.

"Військовозобов'язаним і призовникам забороняється без дозволу центрів комплектування залишати територію або змінювати територію свого проживання. Відповідно, за кордон їм теж буде заборонений виїзд. Також це дозволяє органам Державної прикордонної служби, Служби безпеки України обмежувати в'їзд на територію України осіб, які становлять загрозу", - зазначив він.

У першому указі президента Володимира Зеленського, який був опублікований на сайті парламенту, заборона на виїзд з країни відсутня. Зараз указ відкликали, оскільки депутати не погодились з частиною обмежень, які вводяться.

Нагадаємо, РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан на 30 днів по всій території України, крім Луганської та Донецької областей.

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, як житиме столиця після можливого запровадження надзвичайного стану.

Служба безпеки України опублікувала заяву, у якій пояснила, що рішення тимчасово запровадити надзвичайний стан по всій території України є необхідним та виваженим,