Візит Ненсі Пелосі на Тайвань - це підтримка демократії та свободи, - професор Айзенберг
Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету, вважає, дуже правильним візит Ненсі Пелосі до Тайваню, тому що США показують і Китаю, і Росії, що будуть проти тих, хто зазіхає на свободу та суверенітет інших країн
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я пишаюся Ненсі Пелосі, що вона полетіла до Тайваню. До речі, Тайвань – це розвинена та розквітаюча країна з чудовими людьми. Також це демократична країна світу, яку авторитарний комуністичний Китай намагається знищити. І тому це дуже важливий візит, особливо зараз, коли КНР очолює Сі Цзіньпін, який постійно погрожує Тайваню. Цей візит демонструє, що США підтримують демократію, свободу та проти авторитаризму", - зауважив професор.
Ігор Айзенберг додав, що у США було багато голосів на підтримку візиту Ненсі Пелосі. А також держсекретар Блінкен сказав, що Пелосі сама вирішує і це її справа, тому що вона є законодавчою гілкою влади й незалежна від виконавчої влади.
"Я вважаю, що вона дуже правильно зробила, тому що США показують і Китаю, і Росії, що будуть підтримувати демократію та свободу, будуть проти тих, хто зазіхає на свободу та суверенітет інших країн", - зазначив Айзенберг.
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