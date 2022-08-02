Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Я пишаюся Ненсі Пелосі, що вона полетіла до Тайваню. До речі, Тайвань – це розвинена та розквітаюча країна з чудовими людьми. Також це демократична країна світу, яку авторитарний комуністичний Китай намагається знищити. І тому це дуже важливий візит, особливо зараз, коли КНР очолює Сі Цзіньпін, який постійно погрожує Тайваню. Цей візит демонструє, що США підтримують демократію, свободу та проти авторитаризму", - зауважив професор.



Ігор Айзенберг додав, що у США було багато голосів на підтримку візиту Ненсі Пелосі. А також держсекретар Блінкен сказав, що Пелосі сама вирішує і це її справа, тому що вона є законодавчою гілкою влади й незалежна від виконавчої влади.



"Я вважаю, що вона дуже правильно зробила, тому що США показують і Китаю, і Росії, що будуть підтримувати демократію та свободу, будуть проти тих, хто зазіхає на свободу та суверенітет інших країн", - зазначив Айзенберг.

2 серпня Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США"

У зону ППО Тайваню увійшов 21 китайський літак. Китай викликав посла США через візит Пелосі на острів

МЗС Китаю, коментуючи можливий візит Пелосі на Тайвань, заявило, що США перетинають червону лінію

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