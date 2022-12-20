Сильні нікуди не їздять. Сильні сидять на попі рівно і приймають васалів у перервах між своїми справами.

Візит Путіна до Лукашенка — це слабкість. Усі його останні візити до Середньої Азії теж про слабкість.

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Лукашенко точно не той, хто допоможе Путіну. Тому що це такий самий щур, тільки з дещо кращими перспективами

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Немає жодної великої Московії. Є загнаний у кут щур, що шукає виходу. І Лукашенко точно не той, хто йому допоможе. Тому що це такий самий щур, тільки з дещо кращими перспективами.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер .

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