Візит Путіна до Лукашенка – це про слабкість
Немає жодної великої Московії. Є загнаний у кут щур, що шукає виходу
Сильні нікуди не їздять. Сильні сидять на попі рівно і приймають васалів у перервах між своїми справами.
Візит Путіна до Лукашенка — це слабкість. Усі його останні візити до Середньої Азії теж про слабкість.
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Лукашенко точно не той, хто допоможе Путіну. Тому що це такий самий щур, тільки з дещо кращими перспективами
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Немає жодної великої Московії. Є загнаний у кут щур, що шукає виходу. І Лукашенко точно не той, хто йому допоможе. Тому що це такий самий щур, тільки з дещо кращими перспективами.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер .
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