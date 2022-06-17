Візит Шольца, Макрона та Драгі не означає створення нового Нормандського формату, - дипломат Щерба

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я не думаю, що спільний візит Емманюеля Макрона, Олафа Шольца та Маріо Драгі до Києва є ознакою створення нового Нормандського формату. У лідерів Німеччини, Франції та Італії були свої причини приїхати до Києва спільною делегацією. Тому надто глибоко тлумачити цей візит не потрібно. Якби, навіть, вони прибули до Києва з проханням відновити переговори з Росією, то ознак того, що у кремлі готові говорити з Києвом немає", - пояснив Щерба.

Щерба додав, що хоч в кремлі й говорять про бажання відновити переговори, у Путіна не хочуть говорити з Києвом на рівних умовах.

"Що б там не говорили в кремлі, відновити переговори на рівних умовах без ультиматумів, вони не готові. В кремлі знову диктуватимуть свої неприйнятні та образливі умови для України. Тому це не є готовністю відновити повноцінні дипломатичні переговори з Україною", - додав Щерба.

16 червня президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну спецпотягом.

Європейські лідери відвідали Ірпінь в межах візиту до України.

Емманюель Макрон сказав під час візиту, що вони прибули, аби показати своє захоплення мужністю українського народу.

Лідери чотирьох країн ЄС заявили про свій намір підтримати надання Україні кандидатства в ЄС.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb