Візит Шольца, Макрона та Драгі не означає створення нового Нормандського формату, - дипломат Щерба
Надзвичайний і Повноважний посол України в Австрії 2014-2021 рр. Олександр Щерба вважає, що спільний візит президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі до Києва не означає відновлення Нормандського формату
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Я не думаю, що спільний візит Емманюеля Макрона, Олафа Шольца та Маріо Драгі до Києва є ознакою створення нового Нормандського формату. У лідерів Німеччини, Франції та Італії були свої причини приїхати до Києва спільною делегацією. Тому надто глибоко тлумачити цей візит не потрібно. Якби, навіть, вони прибули до Києва з проханням відновити переговори з Росією, то ознак того, що у кремлі готові говорити з Києвом немає", - пояснив Щерба.
Щерба додав, що хоч в кремлі й говорять про бажання відновити переговори, у Путіна не хочуть говорити з Києвом на рівних умовах.
"Що б там не говорили в кремлі, відновити переговори на рівних умовах без ультиматумів, вони не готові. В кремлі знову диктуватимуть свої неприйнятні та образливі умови для України. Тому це не є готовністю відновити повноцінні дипломатичні переговори з Україною", - додав Щерба.
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