Про це він розповів в етері Еспресо.



"Цей візит Шойгу до Мінська, його зустріч з Лукашенко та міністром оборони Білорусі, з яким він підписав доповнення до угоди 1997 року про якусь спільну співпрацю, є досить загрозливою подією для подальших взаємин Білорусі та України. Ми не можемо сказати остаточно, що вони там підписали та про що саме домовилися, також чому був такий терміновий візит Шойгу на вихідні дні до Білорусі. Я не знаю, що було підписано під час візиту Шойгу, але мова, наприклад, могла йти про якісь ракетні комплекси на 300 км "Полонез", які Росія попросила у Білорусі, або якесь інше озброєння. Звернемо увагу, що цей документ вже існував, до нього тільки внесли поправки, тому там не може йтися про якусь спільну участь в агресії, бо для цього потрібен новий документ", - пояснив журналіст білоруської служби Радіо Свобода.



Валерій Калиновський зауважив, що це все можна розглядати, як одну з прояв подальшого тиску Кремля на Лукашенка, щоб Білорусь втрутилася у військові події та далі надавала підтримку російським солдатам не тільки у тиловому плані, а й особовому складі.



"Проте прямих ознак до цього всього немає, бо все відбувається у закритому режимі. Ми можемо тільки аналізувати та робити висновки, що продовжується тиск, а Білорусь пручається. Зараз близько 10 тисяч російських військових тренується на білоруських полігонах. До того ж останнім часом з Білорусі навпаки вивозиться бойова техніка до Росії, тобто тут ремонтується техніка для російської армії, також Білорусь віддає свою техніку у РФ. І це є показником, що білоруська армія не готується, а Лукашенко намагається далі брати участь у цій агресії тільки як співучасник", - прокоментував Калиновський.

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