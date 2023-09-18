"Візьми гроші та біжи": У Данії художник представив пусті рамки як витвори мистецтва

Про це повідомляє The Guardian.

18 вересня суд у Копенгагені зобов’язав художника повернути гроші, які йому надали на створення картин. Данський художник-концептуаліст Єнс Хаанінг, темою робіт якого є влада та нерівність, отримав замовлення від Музею сучасного мистецтва Kunsten в Ольборзі. Вони попросили митця відтворити дві попередні роботи 2021 року, у яких використовувалися десятки банкнот для відображення середнього доходу.

Музей виділив 532 тис. крон на відтворення витворів мистецтва, а також гонорар художнику в розмірі 40 тис. крон. Але коли співробітники розпакували надіслані роботи, вони побачили дві порожні рамки з написом "Візьми гроші та біжи".

Музей виставив нові твори мистецтва, але коли Хаанінг відмовився повернути гроші, музей звернувся до суду.

"Ми не багатий музей. Ми повинні думати про те, як ми витрачаємо наші кошти, і ми не витрачаємо більше, ніж можемо собі дозволити", - прокоментував директор музею Лассе Андерссон.

Але Хаанінг відповів: "Робота полягає в тому, що я взяв їхні гроші. Це не крадіжка. Це порушення контракту, а порушення контракту є частиною роботи. Я закликаю людей, які мають такі жалюгідні умови праці, як і мої, робити те саме. Якщо вони сидять на якійсь поганій роботі й не отримують зарплату, а їх насправді просять платити гроші, щоб піти на роботу, тоді хапайте все, що можете, і біжіть".