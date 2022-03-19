Визначилася переможниця загального заліку Кубка світу з біатлону

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У суботу, 19 березня, на заключному етапі Кубка світу в Холменколлені (Норвегія) Ройзеланд фінішувала другою в гонці переслідування. Таким чином, норвежка набрала 909 очок в загальному заліку та стала недосяжною для переслідувачок. Найближча з них - шведка Ельвіре Оберг має 783 бала.

Найкраща з українок - Юлія Джима - має у генеральній класифікації 153 очка та займає 40-е місце.

Олсбю-Ройзеланд виграла "Великий кришталевий глобус" вперше у кар'єрі.

Кубок світу

10-й етап

Холменколлен (Норвегія)

Жінки. Гонка переслідування, 10 км

1. Тіріл Екхофф (Норвегія) 29:55,7 (2 штрафних кола)

2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) - відставання 24,9 (2)

3. Пауліна Фіалкова (Словаччина) - 50,5 (0)

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb