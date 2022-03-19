Визначилася переможниця загального заліку Кубка світу з біатлону
Переможницею загального заліку Кубка світу-2021/22 з біатлону стала норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У суботу, 19 березня, на заключному етапі Кубка світу в Холменколлені (Норвегія) Ройзеланд фінішувала другою в гонці переслідування. Таким чином, норвежка набрала 909 очок в загальному заліку та стала недосяжною для переслідувачок. Найближча з них - шведка Ельвіре Оберг має 783 бала.
Найкраща з українок - Юлія Джима - має у генеральній класифікації 153 очка та займає 40-е місце.
Олсбю-Ройзеланд виграла "Великий кришталевий глобус" вперше у кар'єрі.
Кубок світу
10-й етап
Холменколлен (Норвегія)
Жінки. Гонка переслідування, 10 км
1. Тіріл Екхофф (Норвегія) 29:55,7 (2 штрафних кола)
2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) - відставання 24,9 (2)
3. Пауліна Фіалкова (Словаччина) - 50,5 (0)
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