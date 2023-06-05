Про це повідомляє Еспресо.TV.

Чемпіон України "Шахтар" отримав пряму путівку до групового раунду Ліги чемпіонів. Володар срібла "Дніпро-1" вперше виступить у ЛЧ та розпочне боротьбу в другому кваліфікаційному раунді.

Володарка бронзи "Зоря" стартує в Лізі Європи у раунді плей-офф за вихід до групового етапу.

У Лізі конференцій "Динамо" розпочне кампанію у третьому кваліфікаційному раунді, а "Ворскла" - у другому колі відбору.