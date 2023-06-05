Визначилися п'ять представників України у єврокубках у сезоні 2023/24
У сезоні 2023/24 Україну в єврокубках представлятимуть "Шахтар", "Дніпро-1", "Зоря", "Динамо" та "Ворскла"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Чемпіон України "Шахтар" отримав пряму путівку до групового раунду Ліги чемпіонів. Володар срібла "Дніпро-1" вперше виступить у ЛЧ та розпочне боротьбу в другому кваліфікаційному раунді.
Володарка бронзи "Зоря" стартує в Лізі Європи у раунді плей-офф за вихід до групового етапу.
У Лізі конференцій "Динамо" розпочне кампанію у третьому кваліфікаційному раунді, а "Ворскла" - у другому колі відбору.
- 28 травня золото прем'єр-ліги та путівку до ЛЧ достроково здобув "Шахтар", який переграв "Дніпро-1".
- Київське "Динамо" втратило шанси на бронзові нагороди та вдруге в історії залишилося без медалей чемпіонату України.
- 4 червня срібло УПЛ здобув "Дніпро-1", а "Зоря" отримала бронзу.
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