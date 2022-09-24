Вказівник одного з мікрорайонів Риги розмалювали в кольори російського прапора

Про це повідомляє LSM.

Зазначається, що вказівник ризького мікрорайону "Болдерая" в кольори російського прапора розмалювали в ніч на 24 вересня.Процес розпочато за статтею Кримінального закону про хуліганство.

Вказівник встановлено на в'їзді в Болдераю. Вандали не тільки розфарбували його в кольори російського прапора, а й залишили напис англійською мовою.

Мер Риги Мартіньш Стакіс у соціальних мережах повідомив, що співробітники самоврядування вже вживають заходів, щоб вказівник, встановлений з ініціативи громадськості, знову став білим.

19 вересня набула чинності заборона на в'їзд росіян до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

21 вересня Латвія оголосила, що не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації.

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