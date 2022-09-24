Вказівник одного з мікрорайонів Риги розмалювали в кольори російського прапора
Держполіція Латвії почала кримінальний процес проти вандалів, які розфарбували вказівник ризького мікрорайону "Болдерая" в кольори прапора РФ
Про це повідомляє LSM.
Зазначається, що вказівник ризького мікрорайону "Болдерая" в кольори російського прапора розмалювали в ніч на 24 вересня.Процес розпочато за статтею Кримінального закону про хуліганство.
Вказівник встановлено на в'їзді в Болдераю. Вандали не тільки розфарбували його в кольори російського прапора, а й залишили напис англійською мовою.
Мер Риги Мартіньш Стакіс у соціальних мережах повідомив, що співробітники самоврядування вже вживають заходів, щоб вказівник, встановлений з ініціативи громадськості, знову став білим.
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