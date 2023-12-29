"Входимо в новий етап двобою з РФ": Згурець розповів, чи очікувати нової атаки ворога в останні дні року
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець аналізує, як стратегія російських атак впливає на систему протиповітряної оборони України та оцінює наше протистояння такій загрозі
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Починаючи з вересня, противник накопичував запас крилатих ракет. Зазвичай крилаті ракети сучасними комплексами ППО збиваються достатньо ефективно і тут питання в тому, наскільки оця стратегія противника - виснаження з використанням значної кількості шахедів - у попередні періоди вплинула на запаси наших ракет до системи протиповітряної оборони", - пояснює експерт.
Водночас Згурець підкреслив, що зазвичай боротьбу із "шахедами" ведуть не зенітні ракетні комплекси, проте їх використовують, коли є загроза для критичних об'єктів інфраструктури.
Щодо того, чи буде російська армія обстрілювати Україну в останні дні року, він сказав: "Ворог буде пробувати, думаю, й далі проводити такі удари. Наскільки вони будуть масованими і комбінованими ми зможемо визначити лише в перспективі, але розуміємо, що запасти тих крилатих ракет Х-101 у противника накопичені, якщо говоримо про середні темпи виготовлення 40 ракет Х-101 на місяць, то починаючи з вересня, коли було здійснено попередні масовані атаки, то за цей час ворог трошки накопичив цих ракет, які може використовувати для пусків з бомбардувальників Ту-95".
За його словами, впродовж останніх щонайменше трьох місяців наші захисники отримали потужні комплекси ППО та ракет до них.
"Думаю, що потенціал ППО за цей час збільшився і зараз ми входимо в новий етап двобою з Російською Федерацією, яка буде використовувати свої засоби ураження і для енергетичного терору, і для спроб завдати ударів по наших військових об'єктах", - додав Згурець.
- Нагадаємо, що у ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети.
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