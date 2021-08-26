Вкрав у банку 630 тис. грн: керівника турфірми на Київщині викрито на махінаціях з картками іноземців

Про це у Facebook повідомила пресслужба Національної поліції України.



Згідно з повідомленням, керівник столичної компанії, яка надає туристичні послуги, здійснював незаконні операції з використанням POS-терміналу, орендованого у державного банку. Для цього він використовував реквізити банківських карток іноземних громадян.



Зазначається, що 21-річний житель Київської області орендував POS-термінал у одного з державних банків для здійснення господарської діяльності. Надалі за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування чоловік підключив послугу "Еквайринг".



Після цього він за допомогою платіжних даних клієнтів іноземних банків здійснив 138 незаконних банківських операцій без карт та відома власників.



У пресслужбі додали, що за вчинений злочин чоловікові загрожує до 12 років ув'язнення.

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